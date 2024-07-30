ВТБ: 50 000 жителей Дона улучшили жилищные условия с льготной ипотекой

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Ростовской области ипотеку по господдержке-2020 за весь период ее действия получили более 50 тыс. жителей региона. Общий объем сделок превысил 149 млрд рублей. Банк ВТБ по программе выдал ростовчанам 37 млрд рублей — каждую четвертую льготную ипотеку в регионе.
«Программа универсальной льготной ипотеки не только пользовалась огромной популярностью среди жителей Дона, но и была источником реальной помощи для тысяч семей, улучшая их жилищные условия и обеспечивая стабильное развитие региона», — отметил Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер банка ВТБ и «Открытие» в Ростовской области, вице-президент.
В целом по стране в ВТБ льготную ипотеку получили 284 тыс. россиян. Общий объем сделок приблизился к 1,2 трлн рублей — это каждая пятая ипотека на рынке.
Наибольший объем продаж пришелся на 2023 год — почти 30% от суммы сделок за все время работы. В то же время в первом полугодии 2024 года спрос заемщиков вырос почти вдвое к сопоставимому периоду 2023 года. Это связано как с высокими ставками по рыночной ипотеке, так и с завершением господдержки-2020, стимулировавшей россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке «до лучших времен» и поспешить получить льготный кредит до конца июня, отмечается в сообщении.
Чаще всего, по данным ВТБ, за программой обращались женщины. Доля таких заемщиков в структуре выдач банка составила почти 60%. Средний возраст клиентов — 39 лет, почти 6 из 10 на момент сделки не были в официальном браке. Несмотря на то, что по условиям программы можно было также купить или построить дом, подавляющее большинство заемщиков (96%) купили квартиры.
Средний размер такого кредита показывал разнонаправленную динамику. Самый высокий показатель наблюдался в 2023 году (5,4 млн рублей), самый низкий — в пандемийный 2020 год (3,1 млн рублей).
«Универсальная льготная ипотека заработала на рынке еще в разгар пандемии коронавируса как инструмент поддержки стройки и граждан. За это время программа продлевалась четыре раза, менялись и ее условия, хотя и оставались гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Ее эффект можно по-разному оценивать, но очевидно одно: она позволила россиянам улучшать жилищные условия даже в наиболее сложные для нашей экономики периоды. Более чем за 4 года господдержкой-2020 воспользовались около 1,5 млн россиян. Общий объем сделок достиг 6 трлн рублей, пятую часть из которых предоставил ВТБ», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.