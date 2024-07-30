ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года

«Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей», — сказал Пьянов журналистам.