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Posted 30 июля, 09:52

Published 30 июля, 09:52

Modified 30 июля, 09:52

Updated 30 июля, 09:52

ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года

ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года

30 июля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney.
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 млрд рублей. Об этом журналистам заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы увеличим таргет по чистой прибыли. Была чистая прибыль 435 млрд рублей, новый таргет — 550 млрд рублей», — сказал он.

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка.

В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

«Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей», — сказал Пьянов журналистам.

ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца 2024 года. Об этом журналистам заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сейчас наш прогноз по ключевой ставке — это флэт (неизменность показателя 18% на конец третьего — четвертого кварталов», — сказал он.

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