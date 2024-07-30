Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Аналитики выяснили, что в Ростовской области за 2024 год было открыто более 20,7 тысячи вакансий в рознице, что на 48% больше по сравнению с прошлым годом.
При этом вырос не только спрос, но и зарплаты. На Дону работодатели готовы платить в среднем по 48,2 тысячи рублей в месяц. Еще год назад эта сумма находилась на уровне 35,9 тысячи рублей. При этом сами сотрудники ожидают заработную плату минимум 50 тысяч рублей в месяц.
Отметим, что в Ростовской области торговая сфера является одном из самых дефицитных. Здесь наблюдается критическая нехватка соискателей. На одну вакансию приходится 0,7 резюме.
Ранее стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч.