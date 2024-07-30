Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год

При этом вырос не только спрос, но и зарплаты. На Дону работодатели готовы платить в среднем по 48,2 тысячи рублей в месяц. Еще год назад эта сумма находилась на уровне 35,9 тысячи рублей. При этом сами сотрудники ожидают заработную плату минимум 50 тысяч рублей в месяц.