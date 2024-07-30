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Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год

Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год

30 июля 2024, 07:50
Фото: donland.ru
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
В Ростовской области выросла заработная плата у работников в сфере торговли. Теперь продавцы получают на 12,3 тысячи больше, сообщает служба исследования HH.RU.

Аналитики выяснили, что в Ростовской области за 2024 год было открыто более 20,7 тысячи вакансий в рознице, что на 48% больше по сравнению с прошлым годом.

При этом вырос не только спрос, но и зарплаты. На Дону работодатели готовы платить в среднем по 48,2 тысячи рублей в месяц. Еще год назад эта сумма находилась на уровне 35,9 тысячи рублей. При этом сами сотрудники ожидают заработную плату минимум 50 тысяч рублей в месяц.

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Отметим, что в Ростовской области торговая сфера является одном из самых дефицитных. Здесь наблюдается критическая нехватка соискателей. На одну вакансию приходится 0,7 резюме.

Ранее стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Зарплата#Торговля#Работа#Дефицит кадров#Вакансии#Спрос#Работодатели#Сотрудники#Открытые вакансии#Продавцы
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