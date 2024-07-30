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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Дожди и 40-градусная жара прогнозируются в Ростовской области в августе

Жара в +40 градусов вернётся в Ростовскую область. Что ещё ждать от погоды в августе?

30 июля 2024, 16:28
Фото: 1MI
Дожди и 40-градусная жара прогнозируются в Ростовской области в августе

Жара свыше +40 градусов вернётся в Ростовскую область в августе

Дожди и 40-градусная жара прогнозируются в Ростовской области в августе, сообщила «КП — Ростов-на-Дону» начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам Назаровой, в августе температура воздуха в регионе «ожидается около нормы». Осадки будут либо соответствовать норме, либо меньше неё.

В начале августа прогнозируются ливни с грозами. Скорость ветра в среднем составит 12-14 метров в секунду. В период непогоды порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в первой декаде месяца может повышаться до +34 градусов в дневное время и до +22 градусов в вечернее. Местами по ночам будет холодать до +12 градусов.

В середине месяца на юг Ростовской области вернётся жара в +40 градусов. Средняя температура воздуха составит +36 градусов днём и +23 градуса вечером. Также возможны дожди.

В третьей декаде жара в дневное время будет держаться на отметке в +33 — +36 градусов, вечером возможны похолодания до +15 градусов.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области прогнозируют опасный уровень УФ-излучения.

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