Жара в +40 градусов вернётся в Ростовскую область. Что ещё ждать от погоды в августе?

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
По словам Назаровой, в августе температура воздуха в регионе «ожидается около нормы». Осадки будут либо соответствовать норме, либо меньше неё.
В начале августа прогнозируются ливни с грозами. Скорость ветра в среднем составит 12-14 метров в секунду. В период непогоды порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в первой декаде месяца может повышаться до +34 градусов в дневное время и до +22 градусов в вечернее. Местами по ночам будет холодать до +12 градусов.
В середине месяца на юг Ростовской области вернётся жара в +40 градусов. Средняя температура воздуха составит +36 градусов днём и +23 градуса вечером. Также возможны дожди.
В третьей декаде жара в дневное время будет держаться на отметке в +33 — +36 градусов, вечером возможны похолодания до +15 градусов.