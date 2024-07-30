Жара в +40 градусов вернётся в Ростовскую область. Что ещё ждать от погоды в августе?

В начале августа прогнозируются ливни с грозами. Скорость ветра в среднем составит 12-14 метров в секунду. В период непогоды порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в первой декаде месяца может повышаться до +34 градусов в дневное время и до +22 градусов в вечернее. Местами по ночам будет холодать до +12 градусов.