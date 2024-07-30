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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Хакер объяснил почему жителей Ростовской области будут ограничивать в числе сим-карт

Жителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-карт

30 июля 2024, 14:06
Фото: Karl Baron/cc by 2.0/flickr.com
Хакер объяснил почему жителей Ростовской области будут ограничивать в числе сим-карт
Строгий учет сим-карт на человека почти не доставит не удобств обычным пользователям, но усложнит жизнь телефонных мошенников, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский хакер-программист Георг Буцуканов.

Не более 20 сим-карт смогут иметь граждане России и до 10 — иностранцы. Такую поправку об упорядочении взаимоотношений между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи одобрил к принятию комитет Госдумы по информационной политике 29 июля.

По мнению ростовского хакера-программиста Георга Буцуканова, который занимается практической проверкой систем безопасности программ и приложений, ограничение количества сим-карт на одного человека значительно усложнит работу мошенников.

«Рынок серых сим-карт сейчас просто процветает. По правилам, сим карту должны регистрировать по паспортным данным пользователя. Естественно, на нелегальном рынке сим-карты продают без этого. Кто-то мог для перепродажи зарегистрировать на себя десятки сим-карт», — объясняет эксперт.

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более строгий учет и регистрация сим-карт позволят сократить масштабы телефонного мошенничестваболее строгий учет и регистрация сим-карт позволят сократить масштабы телефонного мошенничества
более строгий учет и регистрация сим-карт позволят сократить масштабы телефонного мошенничества
Фото: Unsplash

По мнению Георга Буцуканова, более строгий учет и регистрация сим-карт позволят сократить масштабы телефонного мошенничества, а сотовые компании не смогут искусственно «накручивать» число абонентов.

«Даже корпоративный сим-карты будут регистрироваться на человека в единой системе. Мошенникам станет сложнее приобретать и реализовывать сим-карты на сером рынке. Найти концы мошеннической телефонной цепочки тоже будет проще», — считает хакер.

Обычному пользователю, добавляет Георг Буцуканов, редко необходимо более 3-5 сим-карт, поэтому новое ограничение не создаст практически никаких неудобств.

Ранее RostovGazeta писала о том, что мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России.

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