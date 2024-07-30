Жителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-карт

Не более 20 сим-карт смогут иметь граждане России и до 10 — иностранцы. Такую поправку об упорядочении взаимоотношений между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи одобрил к принятию комитет Госдумы по информационной политике 29 июля.