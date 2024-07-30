Жителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-карт

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Не более 20 сим-карт смогут иметь граждане России и до 10 — иностранцы. Такую поправку об упорядочении взаимоотношений между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи одобрил к принятию комитет Госдумы по информационной политике 29 июля.
По мнению ростовского хакера-программиста Георга Буцуканова, который занимается практической проверкой систем безопасности программ и приложений, ограничение количества сим-карт на одного человека значительно усложнит работу мошенников.
«Рынок серых сим-карт сейчас просто процветает. По правилам, сим карту должны регистрировать по паспортным данным пользователя. Естественно, на нелегальном рынке сим-карты продают без этого. Кто-то мог для перепродажи зарегистрировать на себя десятки сим-карт», — объясняет эксперт.
По мнению Георга Буцуканова, более строгий учет и регистрация сим-карт позволят сократить масштабы телефонного мошенничества, а сотовые компании не смогут искусственно «накручивать» число абонентов.
«Даже корпоративный сим-карты будут регистрироваться на человека в единой системе. Мошенникам станет сложнее приобретать и реализовывать сим-карты на сером рынке. Найти концы мошеннической телефонной цепочки тоже будет проще», — считает хакер.
Обычному пользователю, добавляет Георг Буцуканов, редко необходимо более 3-5 сим-карт, поэтому новое ограничение не создаст практически никаких неудобств.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России.