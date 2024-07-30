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Published Сегодня, 08:20

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Зоолог пояснил, чем опасна паутина, которой окутана набережная Таганрога

Зоолог пояснил, чем опасна паутина, которой окутана набережная Таганрога

30 июля 2024, 08:20
Фото: rostovgazeta.ru
Зоолог пояснил, чем опасна паутина, которой окутана набережная Таганрога
«Паутину» могли сплести вовсе не пауки, а моль, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Набережная Таганрога в конце июля больше напоминает декорации к фильму ужасов: деревья, ограждения и скамейки на набережной оплетены плотным слоем паутины.

«Обычно пауки, которые у нас водятся, так плотно не плетут. Это возможно, если их очень большое скопление. То, что мы видим больше свойственно личинкам моли, которые развиваются как раз в плетеных коконах»», — считает эксперт.

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Никакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несутНикакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несут
Никакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несутНикакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несут
Никакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несутНикакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несут
Никакой опасности личинки моли, по словам специалиста, людям не несут
Фото: ТГ канал «Ростов Главный»

Никакой опасности личинки моли, по словам Регины Ерофеевой, людям не несут. А вот растениям могу нанести серьезный вред.

«Если это действительно моль, то листва деревьев окажется повреждена. Осень наступит уже совсем скоро и деревья могу не успеть восстановить покров. В конечном итоге развитие дерева может приостановиться или оно может и вовсе погибнуть. Все зависит от погодных условий и состояния растения», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Таганрог#Происшествия
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