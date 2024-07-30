Зоолог пояснил, чем опасна паутина, которой окутана набережная Таганрога

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Набережная Таганрога в конце июля больше напоминает декорации к фильму ужасов: деревья, ограждения и скамейки на набережной оплетены плотным слоем паутины.
«Обычно пауки, которые у нас водятся, так плотно не плетут. Это возможно, если их очень большое скопление. То, что мы видим больше свойственно личинкам моли, которые развиваются как раз в плетеных коконах»», — считает эксперт.
Никакой опасности личинки моли, по словам Регины Ерофеевой, людям не несут. А вот растениям могу нанести серьезный вред.
«Если это действительно моль, то листва деревьев окажется повреждена. Осень наступит уже совсем скоро и деревья могу не успеть восстановить покров. В конечном итоге развитие дерева может приостановиться или оно может и вовсе погибнуть. Все зависит от погодных условий и состояния растения», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины.