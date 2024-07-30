Зоолог предупредила о паутине из Таганрога, которая может опутать Ростов

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По словам Регины Ерофеевой, авторами инсталляций из фильма ужасов на набережной Таганрога стали личинки моли, а вовсе не пауки.
«Какой именно это вид — точно по фото сказать невозможно. Моли, плетущей подобную паутину существует несколько десятков разновидностей», — замечает эксперт.
Зоолог предупреждает, что некоторые из этих видов могут на паутине преодолевать огромные расстояния при помощи ветра.
«Теоретически, моль из Таганрога может долететь и до Ростова на паутине в виде личинок. Но вряд ли нам грозит ее нашествие в этом году. Скорее всего, подобного следует ожидать, если взрослые особи широко распространятся», — говорит Регина Ерофеева.
Ранее RostovGazeta писала о том, что раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области.