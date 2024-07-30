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Ростов может оказаться под покровом паутины, как Таганрог

Зоолог предупредила о паутине из Таганрога, которая может опутать Ростов

30 июля 2024, 06:10
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов может оказаться под покровом паутины, как Таганрог
Существуют десятки видов моли, плетущих паутину и некоторые из них могут распространяться на большие расстояния при помощи ветра, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

По словам Регины Ерофеевой, авторами инсталляций из фильма ужасов на набережной Таганрога стали личинки моли, а вовсе не пауки.

«Какой именно это вид — точно по фото сказать невозможно. Моли, плетущей подобную паутину существует несколько десятков разновидностей», — замечает эксперт.

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Фото: ТГ канал " Ростов Главный»

Зоолог предупреждает, что некоторые из этих видов могут на паутине преодолевать огромные расстояния при помощи ветра.

«Теоретически, моль из Таганрога может долететь и до Ростова на паутине в виде личинок. Но вряд ли нам грозит ее нашествие в этом году. Скорее всего, подобного следует ожидать, если взрослые особи широко распространятся», — говорит Регина Ерофеева.

Ранее RostovGazeta писала о том, что раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Ростов#Происшествия
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