Зоолог предупредила о паутине из Таганрога, которая может опутать Ростов

«Теоретически, моль из Таганрога может долететь и до Ростова на паутине в виде личинок. Но вряд ли нам грозит ее нашествие в этом году. Скорее всего, подобного следует ожидать, если взрослые особи широко распространятся», — говорит Регина Ерофеева.