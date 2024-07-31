«Без вакцинации нельзя»: в Ростове началась подготовка к прививкам от гриппа

В поликлинике рассказали о прививочной кампании от гриппа в Ростове

Лекции, занятия и подготовка персонала поликлиник по вопросам оказания медицинской помощи в осенний эпидсезон при гриппе, стартует 1 августа. А с 15 августа в Ростове начнется прививочная кампания. Об этом RostovGazeta сообщили в одной из городских поликлиник.