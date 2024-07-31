«Без вакцинации нельзя»: в Ростове началась подготовка к прививкам от гриппа

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По словам докторов, прививочная кампания всегда начинается с информирования населения. К новому осеннему эпидсезону проходят подготовку и медики поликлиник. На обучающих мероприятиях освежается информация о работе в сезон гриппа, решаются ситуационные задачи.
«Нынешняя прививочная кампания характеризуется тем, что мы держим высокий уровень охвата населения, которое можем привить», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Спикер уточняет, что до конца прививочной кампании — как правило, до 30 ноября, предстоит вакцинировать 60% ростовчан. В том числе и 75% людей из групп риска — с хроническими заболеваниями.
«Вакцину от гриппа, обычно, мы получаем во второй половине августа и начинаем делать прививки. Об этом сейчас и будем информировать население — на сайте поликлиники, в социальных сетях. Ростовчане должны понимать, что в современном мире без вакцинации жить нельзя», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в феврале текущего года в Ростовской области вводили карантин по птичьему гриппу.