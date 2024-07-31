Большое количество силовиков заметили в центре Ростова. Что там произошло?

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Оперативно-профилактическое мероприятие прошло в заведениях в центре Ростова. Полицейские задержали троих граждан. В их отношении составили протоколы об употреблении наркотиков и психотропных веществ без назначения врача.
Также полицейские патрулировали участок между улицей Пушкинской и проспектом Соколова. Там восемь протоколов составили из-за нарушения правил дорожного движения, управления транспортом в состоянии опьянения и несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками.