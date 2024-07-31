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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Наркоманов и пьяных водителей задержали в заведениях Ростова во время рейда

Большое количество силовиков заметили в центре Ростова. Что там произошло?

31 июля 2024, 11:31
Фото: Полиция Ростовской области
Наркоманов и пьяных водителей задержали в заведениях Ростова во время рейда

Силовики массово проверили посетителей в заведениях в центре Ростова

Очередной ред полиции прошёл в Кировском районе, сообщили в управлении МВД по Ростову-на-Дону.

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло в заведениях в центре Ростова. Полицейские задержали троих граждан. В их отношении составили протоколы об употреблении наркотиков и психотропных веществ без назначения врача.

Также полицейские патрулировали участок между улицей Пушкинской и проспектом Соколова. Там восемь протоколов составили из-за нарушения правил дорожного движения, управления транспортом в состоянии опьянения и несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками.

Рейды для соблюдения чистоты на улицах проводятся в Ростове
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Фото: Полиция Ростовской области

Ранее в Ростовской области предложили платить жителям за сообщения о пьяных водителях.

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