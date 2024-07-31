Чиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Фигурантом дела стал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. Его обвиняют в получении взятки.
Занимая должность, он в течение шести лет регулярно получал взятки от директора одного из ростовских колледжей. За деньги он оказывал покровительство при проведении плановых и внеплановых проверок пожарной безопасности и не привлекал к строгой административной ответственности в случае выявления нарушений. Общая сумма взяток составила почти 200 тысяч рублей.
Сам чиновник полностью признал свою вину в ходе расследования. Теперь его судьбу решит суд.