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Чиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа

Чиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа

31 июля 2024, 07:27
Фото: 16.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Чиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица, обвиняемого в коррупции, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Ростовской области.

Фигурантом дела стал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. Его обвиняют в получении взятки.

Занимая должность, он в течение шести лет регулярно получал взятки от директора одного из ростовских колледжей. За деньги он оказывал покровительство при проведении плановых и внеплановых проверок пожарной безопасности и не привлекал к строгой административной ответственности в случае выявления нарушений. Общая сумма взяток составила почти 200 тысяч рублей.

Сам чиновник полностью признал свою вину в ходе расследования. Теперь его судьбу решит суд.

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