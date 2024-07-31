Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки дрона

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Он рассказал, что дрон заметили в ночное время на северо-западе региона. Тогда сработали системы ПВО и ликвидировали угрозу.
В данный момент устанавливается, есть ли какие-нибудь последствия на земле. Медицинская помощь никому не потребовалась.
В Минобороны произошедшее назвали попыткой террористической атаки. Всего за этот период над территорией страны уничтожили 11 беспилотников, в том числе в Белгородской и Брянской областях.
До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников.