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Published Сегодня, 05:02

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Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки дрона

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки дрона

31 июля 2024, 05:02
Фото: mil.ru
В Ростовской области удалось отразить атаку беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что дрон заметили в ночное время на северо-западе региона. Тогда сработали системы ПВО и ликвидировали угрозу.

В данный момент устанавливается, есть ли какие-нибудь последствия на земле. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Системы ПВО ликвидировали беспилотник над Ростовской областью
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В Минобороны произошедшее назвали попыткой террористической атаки. Всего за этот период над территорией страны уничтожили 11 беспилотников, в том числе в Белгородской и Брянской областях.

До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Дрон
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