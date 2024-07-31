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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Эвакуация самокатов началась в Таганроге из-за угрозы диверсий

Эвакуация самокатов началась в Таганроге из-за угрозы диверсий

31 июля 2024, 14:58
Фото: 1MI
Эвакуация самокатов началась в Таганроге из-за угрозы диверсий
В Таганроге с улиц начали эвакуировать электросамокаты, чтобы избежать диверсий, сообщает в Telegram РИА «Новости».

Издание со ссылкой на информацию городской администрации пишет, что брошенные самокаты перевезли на площадку хранения. Какие именно могут быть диверсии, в сообщении не раскрывается.

В данный момент самокаты находятся в закрытом помещении, которое охраняется. Они будут здесь храниться, пока не найдутся владельцы.

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По информации издания, сервис кикшеринга «Юрент» приостановил работу в городе из-за этой ситуации. Добавим, что официальной информации об эвакуации не поступало, она уточняется.

Ранее почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах.

До этого стало известно, что в донской столице перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Таганрог#Диверсии#Самокаты
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