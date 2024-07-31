Эвакуация самокатов началась в Таганроге из-за угрозы диверсий

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Издание со ссылкой на информацию городской администрации пишет, что брошенные самокаты перевезли на площадку хранения. Какие именно могут быть диверсии, в сообщении не раскрывается.
В данный момент самокаты находятся в закрытом помещении, которое охраняется. Они будут здесь храниться, пока не найдутся владельцы.
По информации издания, сервис кикшеринга «Юрент» приостановил работу в городе из-за этой ситуации. Добавим, что официальной информации об эвакуации не поступало, она уточняется.
Ранее почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах.
До этого стало известно, что в донской столице перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию.