«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Жительница города Гуково Наталья рассказывает, что ее ребенок получил в детском саду «Теремок» тепловой удар.
«В сад я привела его абсолютно здоровым. А через два часа мне позвонили и сказали, что у него высокая температура — 39 градусов. Что произошло, никто не мог объяснить», — отмечает Наталья.
Не понимая в чем дело, переживая от полученной информации, мать поспешила в детский сад. Там она узнала, что у ребенка случился тепловой удар.
«Да, жара стояла аномальная для нашей Ростовской области. Но, может, тогда не имело смысла выводить детей на улицу?» — недоумевает собеседница.
По словам Натальи, медсестры в детском саду якобы не оказалось. Сотрудники позвонили матери, чтобы она забрала ребенка домой.
«Я пошла к заведующей и потребовала объяснить, как и почему это произошло. Но никакого ответа не добилась. Причем на следующий день, по такой же жуткой жаре, всю группу снова вывели на улицу. Я спросила, осведомлена ли заведующая, что у здорового ребенка на прогулке произошел тепловой удар? И что пребывать на такой жаре очень опасно. А она сказала, что детей обливали водой. Какой водой обливали, если город был без воды, и как — ответ не последовал», — отмечает жительница Гуково.
Сотрудники детского сада подтверждают произошедшее. Добавляя, что позже от родителей малыша требовали справку о его здоровье, убеждая, что ребенок был болен.
При общении с персоналом «Теремка» выяснилось, что в детском саду происходят странные вещи. Сотрудники отказались выступать публично, и попросили сохранить анонимность. Поэтому должности работников детского сада не указаны, а все имена изменены.
В частности, бывшая сотрудница «Теремка» Алина высказывает мнение, что дошкольное учреждение испытывает катастрофический дефицит кадров. По ее словам, люди увольнялись якобы из-за того, что не соглашались со странными требованиями руководства.
Работница «Теремка» Ираида подчеркивает, что нападки к «неудобным» сотрудникам детского сада ощущает до сих пор.
В наличии редакции RostovGazeta есть документ, согласно которому, весной 2024 года с заведующей и коллективом детского сада «Теремок» отдел образования администрации Гукова проводил беседу о недопустимости создания в дошкольном учреждении некомфортного психологического климата.
Согласно документу, заведующей указали на недопущение подобных ситуаций, на необходимость своевременного реагирования на них. И порекомендовали усилить работу с сотрудниками по вопросам толерантности. Также, в документе сообщается о привлечении заведующей «Теремка» к дисциплинарной ответственности.
«Но это ни к чему не привело! Поэтому одни работники предпочли уволиться, другие сидят на больничном, а третьи — в отпуске», — добавляет сотрудница «Теремка» Оксана.
По словам персонала, нагрузку уволившихся сотрудников выполняют остальные. Причем за это якобы не доплачивают.
«У нас нет дворников, нет коридорной. Все эти обязанности лежат на нас», — говорит Ираида.
«Мы вынуждены убирать территорию, красить, белить. А отказаться ни от чего мы не можем», — сожалеет Оксана.
Коллеги сходятся во мнении, что ситуация в детском саду накалилась до предела — люди устали терпеть и хотят придать это огласке.
По словам собеседников, в группы «Теремка» стали объединять детей разных возрастов. Сотрудники предполагают, что это может быть связано с образовавшимся дефицитом кадров.
«Например, недавно ясельную группу объединили с малышами. Ее отдали молодому специалисту. Дети маленькие, сами не могут ходить в туалет, каждый требует внимания, а в группе оказалось 27 человек. С таким количеством малышей невозможно все успеть», — рассказывает Ираида.
Мать Наталья возмущается, что ее ребенок оказался в группе детей возрастом от 4-х до семи лет включительно.
«Нас это не устраивает, но заведующая не хочет ничего слышать», — констатирует Наталья.
Родители и сотрудники детского сада возмущаются, что детям приходится спать на чужих кроватях.
«Если ребенку не хватает кровати для сна, его переводят на любую другую свободную койку. А постельное белье, по правилам, меняется раз в две недели», — уточняет Оксана.
Новых детей, перешедших из одной группы в другую, в детском саду негласно называют «пришельцами». Им, по словам собеседников, может не хватать не только кроватей, но всего остального — полотенец, шкафчиков.
«Все родители возмущаются совмещенными группами, но сделать ничего не могут. Недавно один отец сказал, что решил забрать из сада своего ребенка», — отмечает Ираида.
На официальный запрос RostovGazeta в детском саду «Теремок» объяснили, что медицинская сестра не находится в штате, а является сотрудником Центральной горбольницы. Информации из больницы о медицинском заключении с диагнозом «тепловой удар» у ребенка — не поступало.
В официальном ответе заверили, что дефицита кадров в «Теремке» нет. Группы детей объединяются в разновозрастные группы в связи с производственной необходимостью — из-за отпуска или временной нетрудоспособности воспитателей.
Также в «Теремке» подчеркнули, что микроклимат в коллективе деловой и доброжелательный. Детский сад работает в штатном режиме.
В управлении образования Гукова подтвердили, что на основании обращения сотрудников детского сада, в дошкольном учреждении была проведена проверка. Причиной обращения работников стало вынесение замечания заведующей на общем собрании коллектива, а не лично в кабинете.
«По результатам проверки к заведующему была применена мера дисциплинарного взыскания в виде замечания», — говорится в ответе на официальный запрос.
Также в нем сообщается, что после проведенной проверки и беседы с коллективом в управление образования обращений сотрудников о нарушении делового общения заведующего не поступало.
Ранее RostovGazeta сообщала, что плату за детские сады подняли в Ростовской области.