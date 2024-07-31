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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области

«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области

31 июля 2024, 16:32
Фото: rostovgazeta.ru
«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области
В редакцию RostovGazeta обратились родители детей и сотрудники детского сада № 31 «Теремок» в городе Гуково Ростовской области. Люди возмущены ситуацией, сложившейся в дошкольном учреждении, и хотят придать ее огласке.

Обливали водой

Жительница города Гуково Наталья рассказывает, что ее ребенок получил в детском саду «Теремок» тепловой удар.

«В сад я привела его абсолютно здоровым. А через два часа мне позвонили и сказали, что у него высокая температура — 39 градусов. Что произошло, никто не мог объяснить», — отмечает Наталья.

Не понимая в чем дело, переживая от полученной информации, мать поспешила в детский сад. Там она узнала, что у ребенка случился тепловой удар.

«Да, жара стояла аномальная для нашей Ростовской области. Но, может, тогда не имело смысла выводить детей на улицу?» — недоумевает собеседница.

По словам Натальи, медсестры в детском саду якобы не оказалось. Сотрудники позвонили матери, чтобы она забрала ребенка домой.

«Я пошла к заведующей и потребовала объяснить, как и почему это произошло. Но никакого ответа не добилась. Причем на следующий день, по такой же жуткой жаре, всю группу снова вывели на улицу. Я спросила, осведомлена ли заведующая, что у здорового ребенка на прогулке произошел тепловой удар? И что пребывать на такой жаре очень опасно. А она сказала, что детей обливали водой. Какой водой обливали, если город был без воды, и как — ответ не последовал», — отмечает жительница Гуково.

Сотрудники детского сада подтверждают произошедшее. Добавляя, что позже от родителей малыша требовали справку о его здоровье, убеждая, что ребенок был болен.

«Причем на следующий день, по такой же жуткой жаре, всю группу снова вывели на улицу»«Причем на следующий день, по такой же жуткой жаре, всю группу снова вывели на улицу»
«Причем на следующий день, по такой же жуткой жаре, всю группу снова вывели на улицу»
Фото: Яндекс. Карты/Ольга Затона
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Нападки к «неудобным»

При общении с персоналом «Теремка» выяснилось, что в детском саду происходят странные вещи. Сотрудники отказались выступать публично, и попросили сохранить анонимность. Поэтому должности работников детского сада не указаны, а все имена изменены.

В частности, бывшая сотрудница «Теремка» Алина высказывает мнение, что дошкольное учреждение испытывает катастрофический дефицит кадров. По ее словам, люди увольнялись якобы из-за того, что не соглашались со странными требованиями руководства.

Работница «Теремка» Ираида подчеркивает, что нападки к «неудобным» сотрудникам детского сада ощущает до сих пор.

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Куда исчезли кадры

В наличии редакции RostovGazeta есть документ, согласно которому, весной 2024 года с заведующей и коллективом детского сада «Теремок» отдел образования администрации Гукова проводил беседу о недопустимости создания в дошкольном учреждении некомфортного психологического климата.

Согласно документу, заведующей указали на недопущение подобных ситуаций, на необходимость своевременного реагирования на них. И порекомендовали усилить работу с сотрудниками по вопросам толерантности. Также, в документе сообщается о привлечении заведующей «Теремка» к дисциплинарной ответственности.

«Но это ни к чему не привело! Поэтому одни работники предпочли уволиться, другие сидят на больничном, а третьи — в отпуске», — добавляет сотрудница «Теремка» Оксана.

По словам персонала, нагрузку уволившихся сотрудников выполняют остальные. Причем за это якобы не доплачивают.

«У нас нет дворников, нет коридорной. Все эти обязанности лежат на нас», — говорит Ираида.
«Мы вынуждены убирать территорию, красить, белить. А отказаться ни от чего мы не можем», — сожалеет Оксана.

Коллеги сходятся во мнении, что ситуация в детском саду накалилась до предела — люди устали терпеть и хотят придать это огласке.

«Одни работники предпочли уволиться, другие сидят на больничном, а третьи — в отпуске»«Одни работники предпочли уволиться, другие сидят на больничном, а третьи — в отпуске»
«Одни работники предпочли уволиться, другие сидят на больничном, а третьи — в отпуске»
Фото: Яндекс. Карты/Светлана К.
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«Пришельцы»

По словам собеседников, в группы «Теремка» стали объединять детей разных возрастов. Сотрудники предполагают, что это может быть связано с образовавшимся дефицитом кадров.

«Например, недавно ясельную группу объединили с малышами. Ее отдали молодому специалисту. Дети маленькие, сами не могут ходить в туалет, каждый требует внимания, а в группе оказалось 27 человек. С таким количеством малышей невозможно все успеть», — рассказывает Ираида.

Мать Наталья возмущается, что ее ребенок оказался в группе детей возрастом от 4-х до семи лет включительно.

«Нас это не устраивает, но заведующая не хочет ничего слышать», — констатирует Наталья.

Родители и сотрудники детского сада возмущаются, что детям приходится спать на чужих кроватях.

«Если ребенку не хватает кровати для сна, его переводят на любую другую свободную койку. А постельное белье, по правилам, меняется раз в две недели», — уточняет Оксана.

Новых детей, перешедших из одной группы в другую, в детском саду негласно называют «пришельцами». Им, по словам собеседников, может не хватать не только кроватей, но всего остального — полотенец, шкафчиков.

«Все родители возмущаются совмещенными группами, но сделать ничего не могут. Недавно один отец сказал, что решил забрать из сада своего ребенка», — отмечает Ираида.
Новых детей, перешедших из одной группы в другую, в детском саду негласно называют «пришельцами».Новых детей, перешедших из одной группы в другую, в детском саду негласно называют «пришельцами».
Новых детей, перешедших из одной группы в другую, в детском саду негласно называют «пришельцами».
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Микроклимат в детском саду глазами руководства

На официальный запрос RostovGazeta в детском саду «Теремок» объяснили, что медицинская сестра не находится в штате, а является сотрудником Центральной горбольницы. Информации из больницы о медицинском заключении с диагнозом «тепловой удар» у ребенка — не поступало.

В официальном ответе заверили, что дефицита кадров в «Теремке» нет. Группы детей объединяются в разновозрастные группы в связи с производственной необходимостью — из-за отпуска или временной нетрудоспособности воспитателей.

Также в «Теремке» подчеркнули, что микроклимат в коллективе деловой и доброжелательный. Детский сад работает в штатном режиме.

В управлении образования Гукова подтвердили, что на основании обращения сотрудников детского сада, в дошкольном учреждении была проведена проверка. Причиной обращения работников стало вынесение замечания заведующей на общем собрании коллектива, а не лично в кабинете.

«По результатам проверки к заведующему была применена мера дисциплинарного взыскания в виде замечания», — говорится в ответе на официальный запрос.

Также в нем сообщается, что после проведенной проверки и беседы с коллективом в управление образования обращений сотрудников о нарушении делового общения заведующего не поступало.

Ранее RostovGazeta сообщала, что плату за детские сады подняли в Ростовской области.

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