Какие выплаты получат участники СВО на Дону с учетом указа Путина

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Речь идет о том, что тем, кто с 1 августа до конца года подпишет контракт, перечислят 400 тысяч рублей.
Добавим, что ранее уже был указ с суммой в 195 тысяч рублей. Но в новом документе есть уточнение, что можно получить только одну выплату, которая больше.
Добавим, что для бойцов СВО есть также региональная помощь, в том числе в Ростовской области. В конце июля стало известно, что губернатор Василий Голубев принял решение об увеличении единовременной выплаты до 1,2 миллиона рублей. Но есть ряд условий — заключить контракт необходимо на год и более в период с 27 июля по 31 августа.
Получается, что если в донском регионе заключить контракт в течение августа, то переведут 1,6 миллиона рублей.
Также появилась информация, что с 1 августа увеличат пенсии жителям региона.