Какие выплаты получат участники СВО на Дону с учетом указа Путина

Добавим, что для бойцов СВО есть также региональная помощь, в том числе в Ростовской области. В конце июля стало известно, что губернатор Василий Голубев принял решение об увеличении единовременной выплаты до 1,2 миллиона рублей. Но есть ряд условий — заключить контракт необходимо на год и более в период с 27 июля по 31 августа.