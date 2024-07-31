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Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Какие выплаты получат участники СВО на Дону с учетом указа Путина

Какие выплаты получат участники СВО на Дону с учетом указа Путина

31 июля 2024, 18:49
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате заключившим контракт для прохождения службы. Какие суммы будут получать жители Ростовской области, в материале RostovGazeta.

Речь идет о том, что тем, кто с 1 августа до конца года подпишет контракт, перечислят 400 тысяч рублей.

Добавим, что ранее уже был указ с суммой в 195 тысяч рублей. Но в новом документе есть уточнение, что можно получить только одну выплату, которая больше.

В Ростовской области выплатят 1,2 млн за заключение контракта на службу
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Добавим, что для бойцов СВО есть также региональная помощь, в том числе в Ростовской области. В конце июля стало известно, что губернатор Василий Голубев принял решение об увеличении единовременной выплаты до 1,2 миллиона рублей. Но есть ряд условий — заключить контракт необходимо на год и более в период с 27 июля по 31 августа.

Получается, что если в донском регионе заключить контракт в течение августа, то переведут 1,6 миллиона рублей.

Также появилась информация, что с 1 августа увеличат пенсии жителям региона.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Контракт
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