Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин дал интервью после провального матча. 30 июня команда уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. Спортивный наставник считает, что «Ростов» не сможет попасть в топ-3 РПЛ. Более того он не видит команду в пятерке и даже в десятке лучших.
Карпин отмечает, что главная задача ФК «Ростов» просто не вылететь из Российской Премьер-лиги.
Ранее стало известно, какой легендарный футболист будет тренировать клуб «СКА Ростов» Басты.
До этого RostovGazeta рассказала, как сто лет назад жители Ростова массово играли в пушбол. Подробнее о популярной игре с гигантским мячом в нашем материале.