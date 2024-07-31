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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

«Чтобы не вылететь»: Карпин заявил, что ФК «Ростов» не тянет на премьер-лигу

Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне

31 июля 2024, 16:43
Фото: 1MI
«Чтобы не вылететь»: Карпин заявил, что ФК «Ростов» не тянет на премьер-лигу
Тренер футбольной команды «Ростов» Валерий Карпин честно оценил силы и подготовку команды, сообщает Sport24.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин дал интервью после провального матча. 30 июня команда уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. Спортивный наставник считает, что «Ростов» не сможет попасть в топ-3 РПЛ. Более того он не видит команду в пятерке и даже в десятке лучших.

Карпин отмечает, что главная задача ФК «Ростов» просто не вылететь из Российской Премьер-лиги.

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Ранее стало известно, какой легендарный футболист будет тренировать клуб «СКА Ростов» Басты.

До этого RostovGazeta рассказала, как сто лет назад жители Ростова массово играли в пушбол. Подробнее о популярной игре с гигантским мячом в нашем материале.

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