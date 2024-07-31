Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин дал интервью после провального матча. 30 июня команда уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. Спортивный наставник считает, что «Ростов» не сможет попасть в топ-3 РПЛ. Более того он не видит команду в пятерке и даже в десятке лучших.