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Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском

Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском

31 июля 2024, 08:30
Фото: ТГ канал «Ростов Главный"/видео mash_gor
Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском

Водитель иномарки погиб в жёстком столкновении на «встречке» под Батайском

Смертельное ДТП произошло утром 31 июля на «Западном обходе Ростова-на-Дону», сообщили в региональном управлении ГИБДД.

46-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, вылетел на центральное тросовое ограждение, после чего оказался на встречной полосе движения. Там он столкнулся с Toyota Camry.

На видео с места событий, опубликованном Don Mash, видно, что Volkswagen буквально смяло от ударов. Водитель иномарки погиб на месте. 30-летний водитель Toyota с травмами находится в больнице.

Началось расследование происшествия.

Из-за устранения последствий аварии на Западном шоссе под Батайском образовалась пробка.

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Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском
Видео: ТГ канал «Ростов Главный"/видео mash_gor
Фото: ТГ канал «Ростов Главный"/видео mash_gor

Ранее двое погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области.

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