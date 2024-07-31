Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
46-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, вылетел на центральное тросовое ограждение, после чего оказался на встречной полосе движения. Там он столкнулся с Toyota Camry.
На видео с места событий, опубликованном Don Mash, видно, что Volkswagen буквально смяло от ударов. Водитель иномарки погиб на месте. 30-летний водитель Toyota с травмами находится в больнице.
Началось расследование происшествия.
Из-за устранения последствий аварии на Западном шоссе под Батайском образовалась пробка.