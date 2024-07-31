На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?

Лептоспироз — инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных, например, грызунов и собак или при укусе кровососущих насекомых. Также инфекцию можно подхватить через продукты питания и купание в водоёмах, не предназначенных для этих целей. Болезнь характеризуется поражением капилляров, поражением печени, почек, мышц, интоксикацией, сопровождается постоянной лихорадкой.