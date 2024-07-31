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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?

На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?

31 июля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?

В Ростовской области зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом

Случай заболевания лептоспирозом зафиксировали в Ростове-на-Дону, подробностями об инфекционной обстановке в регионе поделились в Роспотребнадзоре региона.

Лептоспироз — инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных, например, грызунов и собак или при укусе кровососущих насекомых. Также инфекцию можно подхватить через продукты питания и купание в водоёмах, не предназначенных для этих целей. Болезнь характеризуется поражением капилляров, поражением печени, почек, мышц, интоксикацией, сопровождается постоянной лихорадкой.

По данным на конец июля, в Ростовской области зафиксирован один случай заболевания лептоспирозом. Как именно заразившийся подхватил инфекцию и в каком состоянии он находится, не уточняется.

В ведомстве отметили, что всего из-за укусов клещей в медучреждения региона обратились 5 164 человека, их них 1 988 — дети до 14 лет. У некоторых из них зафиксировали Крымскую геморрагическую лихорадку, Лихорадку Ку, Лихорадку Западного Нила, иксодовый клещевой боррелиоз.

Ростовской области массово расплодились патогенные клещи
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