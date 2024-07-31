На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Лептоспироз — инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных, например, грызунов и собак или при укусе кровососущих насекомых. Также инфекцию можно подхватить через продукты питания и купание в водоёмах, не предназначенных для этих целей. Болезнь характеризуется поражением капилляров, поражением печени, почек, мышц, интоксикацией, сопровождается постоянной лихорадкой.
По данным на конец июля, в Ростовской области зафиксирован один случай заболевания лептоспирозом. Как именно заразившийся подхватил инфекцию и в каком состоянии он находится, не уточняется.
В ведомстве отметили, что всего из-за укусов клещей в медучреждения региона обратились 5 164 человека, их них 1 988 — дети до 14 лет. У некоторых из них зафиксировали Крымскую геморрагическую лихорадку, Лихорадку Ку, Лихорадку Западного Нила, иксодовый клещевой боррелиоз.