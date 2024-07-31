Названы пять брендов машин, которыми больше всего довольны владельцы

Возглавила рейтинг авто, которыми больше всего довольны владельцы, марка MINI. Автомобилисты отмечают её дизайн, производительность и общее удовлетворение от вождения. Особенно выделяется MINI Countryman — его признали лучшей моделью в своём классе второй год подряд.