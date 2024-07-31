Названы пять брендов машин, которыми больше всего довольны владельцы

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Возглавила рейтинг авто, которыми больше всего довольны владельцы, марка MINI. Автомобилисты отмечают её дизайн, производительность и общее удовлетворение от вождения. Особенно выделяется MINI Countryman — его признали лучшей моделью в своём классе второй год подряд.
Второе место отошло внедорожникам Ram 1500 и Ram 2500/3500. Эти автомобили получили высокие оценки за дизайн, производительность и общую удовлетворенность водителей.
Тройку лидеров замыкают автомобили Kia. Они получают признание за привлекательный дизайн, инновационные функции и общие впечатления от вождения. Особенно водители выделяют модели Kia EV6, Carnival MPV и K5.
Четвёртая позиция отошла Hyundai. Бренд оценили за привлекательность и инновационные функции. Hyundai Santa Fe 2024 года возглавил сегмент среднеразмерных внедорожников. Бренд продемонстрировал улучшения в различных категориях, включая дизайн и комфорт.
В топ-5 попала марка GMC за хорошие эксплуатационные характеристики, дизайн и передовые функции. Особенно нравятся владельцам GMC Sierra и Terrain.
Ранее эксперты назвали автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области.