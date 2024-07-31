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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Названы пять брендов машин, которыми больше всего довольны владельцы

Названы пять брендов машин, которыми больше всего довольны владельцы

31 июля 2024, 09:28
Фото: Leonid Mamchenkov/cc by 2.0/flickr.com
Названы пять брендов машин, которыми больше всего довольны владельцы
Модель авто MINI Countryman признали лучшей в своём классе второй год подряд, пишет портал newkhakasiya.online.

Возглавила рейтинг авто, которыми больше всего довольны владельцы, марка MINI. Автомобилисты отмечают её дизайн, производительность и общее удовлетворение от вождения. Особенно выделяется MINI Countryman — его признали лучшей моделью в своём классе второй год подряд.

Второе место отошло внедорожникам Ram 1500 и Ram 2500/3500. Эти автомобили получили высокие оценки за дизайн, производительность и общую удовлетворенность водителей.

Тройку лидеров замыкают автомобили Kia. Они получают признание за привлекательный дизайн, инновационные функции и общие впечатления от вождения. Особенно водители выделяют модели Kia EV6, Carnival MPV и K5.

Второе место отошло внедорожнику Ram 1500Второе место отошло внедорожнику Ram 1500
Второе место отошло внедорожнику Ram 1500
Фото: Unsplash
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Четвёртая позиция отошла Hyundai. Бренд оценили за привлекательность и инновационные функции. Hyundai Santa Fe 2024 года возглавил сегмент среднеразмерных внедорожников. Бренд продемонстрировал улучшения в различных категориях, включая дизайн и комфорт.

В топ-5 попала марка GMC за хорошие эксплуатационные характеристики, дизайн и передовые функции. Особенно нравятся владельцам GMC Sierra и Terrain.

Ранее эксперты назвали автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области.

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