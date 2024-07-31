«Не запрещать, не замедлять»: почему ростовчане против ограничений YouTube*

Политолог Михайлов призвал не блокировать YouTube в Ростовской области

Мнение ростовчан о замедлении видео хостинга YouTube* разделились. Некоторые считают, что видео хостинг не приносит никакой пользы, и с ним надо попрощаться. Другие, и их большинство, уверены, что делать это нельзя. Почему решение о YouTube нужно пересмотреть — в материале RostovGazeta.

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