«Не запрещать, не замедлять»: почему ростовчане против ограничений YouTube*

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:52
Напомним, что по требованию Роскомнадзора, Яндекс еще в 2022 году стал маркировать YouTube как нарушителя законодательства РФ. Причиной этому стал тот факт, что видеохостинг не удаляет противоправные и деструктивные материалы, а также систематически цензурирует российские СМИ.
Политолог Евгений Михайлов высказывает мнение, что сиюминутное решение Госдумы в отношении дальнейшей судьбы YouTube в России, в том числе и в Ростовской области, нуждается в серьезном обсуждении.
«Сперва вели речь о том, что YouTube закроют. Теперь — замедлят. А для чего все это делать? Я думаю, мы ничего не должны замедлять. Да, YouTube закрыл канал певца Шамана и ряда пропагандистов. Но многие другие пользователи на своих каналах дублируют эту информацию. И, тем самым, еще больше популяризируют ее, донося до западной аудитории нашу культуру», — отмечает эксперт.
Собеседник подчеркивает, что на YouTube представлено множество каналов, рассказывающих о жизни в России. И их не блокируют.
«Этот видеохостинг приносит пользу, — делится мнением политолог. — На этой площадке мы пытаемся бороться. Судите сами — никто из западной аудитории не станет искать информацию по соцсетям. Зато сейчас все увидели, каким позорищем было открытие Олимпиады в Париже. Все заговорили о том, как хорошо у нас в России, все хотят быть с нами, просятся к нам. Поэтому я уверен, что видеохостинг не следует ни запрещать, ни замедлять».
Эксперт добавляет, что и многие его фильмы, в частности с линии фронта, видеохостинг тоже удалил.
«Ну удалил и ладно. Я не буду переживать. Но запрещать этот ресурс не имеет смысла», — уверен политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, чего ждать от замедления YouTube в России.
* — РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.