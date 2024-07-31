«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза

Однако, как добавляет эксперт, вакцина хоть и поливалентная, она защищает не от всех видов заболевания. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют любителям «дикой» природы воздерживаться от купания в неизвестных местах. И тем более, не лезть в воду, если там стоят коровы, козы или кони.