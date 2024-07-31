«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, что в Ростове зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. По словам медиков, заболевание вызывает бактерия.
Лисицы, коровы, овцы, собаки, лошади, свиньи и многие другие животные, заразившись от грызунов, могут передавать болезнь человеку. Чаще всего, животные являются носителями лептоспироза, но иногда погибают от него.
«Лептоспироз раньше назывался водной желтушной лихорадкой. Все потому, что, в основном, заражение происходит из-за купания в непригодном для этого водоеме. А при тяжелой форме болезни из-за повреждения печени и селезенки у пациента появляется желтуха», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор разъясняет, что заражение человека, в основном, происходит во время купания в неприспособленном для этого водоеме, в котором купались животные или грызуны с лептоспирозом.
Инфицирование возникает если человек нахлебается такой воды. Заразиться можно и не употребляя воду — через ранку на коже. И даже через слизистую глаз, если умыться зараженной водой.
Инфекция может передаваться и аспирационным путем — при вдохе пыли, содержащей испражнения зараженных животных или грызунов.
«Грызуны у нас бегают и в полях, и в домах. Они запросто могут быть носителями лептоспиры», — подчеркивает доктор.
А вот через укус насекомых, как и от человека к человеку, по словам врача, болезнь не передается.
Медики сходятся во мнении, что диагностировать лептоспироз не сложно. Симптомы заболевания проявляются на 5-10 день. Доктора рассказывают о высокой интоксикации организма, когда «болит все».
«Помимо высокой температуры и лихорадки увеличивается печень и селезенка. Сильно болят мышцы, поражается сердечная мышца. Обязательно очевидное покраснение склер глаз и поражение почек — вплоть до того, что человек перестает ходить в туалет», — отмечает врач.
При тяжелой форме может появиться желтуха.
«Все зависит от того, какое число бактерий попало в кровь и насколько ослаблен иммунитет у человека», — уточняет доктор.
По словам врача, лечится болезнь не сложно. Однако бывают случаи, когда пациенты с тяжелыми формами попадают в реанимацию. Поводом для этого становится острая почечная недостаточность, печеночный гепатит, печеночная кома и многие другие последствия болезни.
Доктор добавляет, что в своей практике ему доводилось лечить пациентов с лептоспирозом.
«Помню, когда в конце 80-х годов работал на скорой, мы забирали рыбака с тяжелой формой болезни. Человек был желтый с сыпью на теле и сильно бредил из-за температуры под 40 градусов», — вспоминает врач.
По словам собеседника, случаи лептоспироза возникали и в нулевых. Однако они единичные и приходились на эпидсезон — летом и осенью.
Доктор отмечает, что чаще всего лептоспирозом болеют дератизаторы — специалисты по уничтожению грызунов. Также в зоне риска заражения находятся доярки, фермеры, пастухи, лесники, охотники, ветеринары и любители искупаться в неприспособленных для этого местах. Например, в лесных и луговых прудах, озерах или котлованах.
«От лептоспироза существует вакцина. Мы ежегодно прививаем людей, но не всех, а по эпидемиологическим показаниям. Есть ряд предприятий, которые обращаются к нам для проведения вакцинации», — сообщает врач.
Однако, как добавляет эксперт, вакцина хоть и поливалентная, она защищает не от всех видов заболевания. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют любителям «дикой» природы воздерживаться от купания в неизвестных местах. И тем более, не лезть в воду, если там стоят коровы, козы или кони.
Доктор подчеркивает, что по лептоспирозу в Ростовской области регулярно проводится большая противоэпидемическая работа. Главной мерой профилактики этого опасного заболевания является уничтожение грызунов.
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