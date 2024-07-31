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Published Сегодня, 15:47

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«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза

«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза

31 июля 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза

В поликлинике Ростова рассказали, кому грозит заражение лептоспирозом

Источником заражения человека лептоспирозом являются дикие грызуны и насекомоядные животные. Чаще всего лептоспирозом болеют дератизаторы — специалисты по уничтожению крыс. Чем опасно это заболевание, случай которого выявлен в Ростове, рассказали RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Источник заболевания — грызуны

Напомним, что в Ростове зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. По словам медиков, заболевание вызывает бактерия.

Лисицы, коровы, овцы, собаки, лошади, свиньи и многие другие животные, заразившись от грызунов, могут передавать болезнь человеку. Чаще всего, животные являются носителями лептоспироза, но иногда погибают от него.

«Лептоспироз раньше назывался водной желтушной лихорадкой. Все потому, что, в основном, заражение происходит из-за купания в непригодном для этого водоеме. А при тяжелой форме болезни из-за повреждения печени и селезенки у пациента появляется желтуха», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Грызуны и в полях, и в домах

Доктор разъясняет, что заражение человека, в основном, происходит во время купания в неприспособленном для этого водоеме, в котором купались животные или грызуны с лептоспирозом.

Инфицирование возникает если человек нахлебается такой воды. Заразиться можно и не употребляя воду — через ранку на коже. И даже через слизистую глаз, если умыться зараженной водой.

Инфекция может передаваться и аспирационным путем — при вдохе пыли, содержащей испражнения зараженных животных или грызунов.

заражение человека, в основном, происходит во время купания в неприспособленном для этого водоемезаражение человека, в основном, происходит во время купания в неприспособленном для этого водоеме
заражение человека, в основном, происходит во время купания в неприспособленном для этого водоеме
Фото: mchs.gov.ru
«Грызуны у нас бегают и в полях, и в домах. Они запросто могут быть носителями лептоспиры», — подчеркивает доктор.

А вот через укус насекомых, как и от человека к человеку, по словам врача, болезнь не передается.

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Симптомы лептоспироза

Медики сходятся во мнении, что диагностировать лептоспироз не сложно. Симптомы заболевания проявляются на 5-10 день. Доктора рассказывают о высокой интоксикации организма, когда «болит все».

«Помимо высокой температуры и лихорадки увеличивается печень и селезенка. Сильно болят мышцы, поражается сердечная мышца. Обязательно очевидное покраснение склер глаз и поражение почек — вплоть до того, что человек перестает ходить в туалет», — отмечает врач.

При тяжелой форме может появиться желтуха.

«Все зависит от того, какое число бактерий попало в кровь и насколько ослаблен иммунитет у человека», — уточняет доктор.

По словам врача, лечится болезнь не сложно. Однако бывают случаи, когда пациенты с тяжелыми формами попадают в реанимацию. Поводом для этого становится острая почечная недостаточность, печеночный гепатит, печеночная кома и многие другие последствия болезни.

Симптомы лептоспирозаСимптомы лептоспироза
Симптомы лептоспироза
Фото: 1MI
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Был ли раньше лептоспироз в Ростове

Доктор добавляет, что в своей практике ему доводилось лечить пациентов с лептоспирозом.

«Помню, когда в конце 80-х годов работал на скорой, мы забирали рыбака с тяжелой формой болезни. Человек был желтый с сыпью на теле и сильно бредил из-за температуры под 40 градусов», — вспоминает врач.

По словам собеседника, случаи лептоспироза возникали и в нулевых. Однако они единичные и приходились на эпидсезон — летом и осенью.

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Кто рискует заболеть лептоспирозом

Доктор отмечает, что чаще всего лептоспирозом болеют дератизаторы — специалисты по уничтожению грызунов. Также в зоне риска заражения находятся доярки, фермеры, пастухи, лесники, охотники, ветеринары и любители искупаться в неприспособленных для этого местах. Например, в лесных и луговых прудах, озерах или котлованах.

в зоне риска заражения находятся доярки, фермеры, пастухив зоне риска заражения находятся доярки, фермеры, пастухи
в зоне риска заражения находятся доярки, фермеры, пастухи
Фото: 1MI

Профилактика лептоспироза

«От лептоспироза существует вакцина. Мы ежегодно прививаем людей, но не всех, а по эпидемиологическим показаниям. Есть ряд предприятий, которые обращаются к нам для проведения вакцинации», — сообщает врач.

Однако, как добавляет эксперт, вакцина хоть и поливалентная, она защищает не от всех видов заболевания. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют любителям «дикой» природы воздерживаться от купания в неизвестных местах. И тем более, не лезть в воду, если там стоят коровы, козы или кони.

Доктор подчеркивает, что по лептоспирозу в Ростовской области регулярно проводится большая противоэпидемическая работа. Главной мерой профилактики этого опасного заболевания является уничтожение грызунов.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове расплодились крысы. На нашествие грызунов жалуются жители многих районов донской столицы.

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