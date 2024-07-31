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Published Сегодня, 10:54

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Подсудимый по делу об участии в нацбатальоне Украины скончался в Ростове

Подсудимый по делу об участии в нацбатальоне Украины скончался в Ростове

31 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Подсудимый по делу об участии в нацбатальоне Украины скончался в Ростове
В Ростове-на-Дону умер один из 22 подсудимых участников украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщили в Южном окружном военном суде.

На очередном судебном заседании по делу адвокат сообщил о смерти Александра Ищенко. Он — один из 22 фигурантов дела об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко. Что стало причиной его кончины, не уточняется.

Большинство подсудимых по делу не признали вину по предъявленному обвинению. Часть фигурантов признали частично, подтвердив свое участие в националистическом батальоне. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ТАСС пишет, что изначально подсудимых было 24, но двое из них вернулись в Украину в результате обмена военнопленными.

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Ранее суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона Ивану Черненко.

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