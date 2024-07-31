Подсудимый по делу об участии в нацбатальоне Украины скончался в Ростове

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
На очередном судебном заседании по делу адвокат сообщил о смерти Александра Ищенко. Он — один из 22 фигурантов дела об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко. Что стало причиной его кончины, не уточняется.
Большинство подсудимых по делу не признали вину по предъявленному обвинению. Часть фигурантов признали частично, подтвердив свое участие в националистическом батальоне. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
ТАСС пишет, что изначально подсудимых было 24, но двое из них вернулись в Украину в результате обмена военнопленными.