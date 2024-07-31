Политолог Абросимов рассказал, захотят ли госкомпании переехать в Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Политолог подчеркивает, что сегодня многие эксперты размышляют о развитии России после победы в специальной военной операции. Мера о перемещении офисов госкомпаний в регионы направлена на обеспечение активного развития регионов, которые получат деньги.
«Налог на прибыль платится по месту расположения головного офиса. Если он находится в Москве, деньги там и остаются. А если, к примеру, госкомпания будет находиться в Ростовской области, то пополняться станет местный бюджет», — объясняет Дмитрий Абросимов.
В числе приоритетных территорий для перемещения госкомпаний названы Сибирь, Урал и Дальний Восток.
«Мы прекрасно знаем, что там есть выход на моря, большие залежи полезных ископаемых и большие территории. А плотность населения низкая. Чтобы привлекать туда людей нужны и какие-то налоговые льготы, и финансовая поддержка, и новые рабочие места. Все это обеспечит присутствие госкомпаний», — объясняет политолог.
Спикер не исключает, что корпорации могут переместиться и в Ростовскую область.
«У нас есть вертолетные предприятия госкорпорации „Ростех“, часть машиностроительных госкомпаний в Волгодонске, заводы в Таганроге. Но я сомневаюсь, что Ростов может стать центром вертолетостроения. Дело в том, что гигантский комплекс есть и в Хабаровском крае, — рассуждает эксперт. — Теоретически, в Волгодонск может переместиться корпорация „Росатом“. Но будет ли она переезжать из Москвы — этот вопрос открыт».
Ранее, со ссылкой на слова экспертов, RostovGazeta выясняла, почему офисы крупных госкорпораций вряд ли появятся в Ростовской области.