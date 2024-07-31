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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Политолог Абросимов рассказал, захотят ли госкомпании переехать в Ростовскую область

Политолог Абросимов рассказал, захотят ли госкомпании переехать в Ростовскую область

31 июля 2024, 16:26
Фото: 1MI
Политолог Абросимов рассказал, захотят ли госкомпании переехать в Ростовскую область
Задача перемещения офисов госкомпаний в регионы заключается в перераспределении доходов. Если корпорация переедет, например, в Ростовскую область, она пополнит местный бюджет гигантскими суммами денег. А это приведет к активному развитию территории, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Политолог подчеркивает, что сегодня многие эксперты размышляют о развитии России после победы в специальной военной операции. Мера о перемещении офисов госкомпаний в регионы направлена на обеспечение активного развития регионов, которые получат деньги.

«Налог на прибыль платится по месту расположения головного офиса. Если он находится в Москве, деньги там и остаются. А если, к примеру, госкомпания будет находиться в Ростовской области, то пополняться станет местный бюджет», — объясняет Дмитрий Абросимов.
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В числе приоритетных территорий для перемещения госкомпаний названы Сибирь, Урал и Дальний Восток.

«Мы прекрасно знаем, что там есть выход на моря, большие залежи полезных ископаемых и большие территории. А плотность населения низкая. Чтобы привлекать туда людей нужны и какие-то налоговые льготы, и финансовая поддержка, и новые рабочие места. Все это обеспечит присутствие госкомпаний», — объясняет политолог.

Спикер не исключает, что корпорации могут переместиться и в Ростовскую область.

«У нас есть вертолетные предприятия госкорпорации „Ростех“, часть машиностроительных госкомпаний в Волгодонске, заводы в Таганроге. Но я сомневаюсь, что Ростов может стать центром вертолетостроения. Дело в том, что гигантский комплекс есть и в Хабаровском крае, — рассуждает эксперт. — Теоретически, в Волгодонск может переместиться корпорация „Росатом“. Но будет ли она переезжать из Москвы — этот вопрос открыт».

Ранее, со ссылкой на слова экспертов, RostovGazeta выясняла, почему офисы крупных госкорпораций вряд ли появятся в Ростовской области.

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