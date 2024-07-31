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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Политолог рассказал, какие госкорпорации могут релоцироваться в Ростов из столицы

Политолог рассказал, какие госкорпорации могут переехать в Ростов из столицы

31 июля 2024, 14:52
Фото: donland.ru
Политолог рассказал, какие госкорпорации могут релоцироваться в Ростов из столицы
Ростовская область может стать центром по развитию новых регионов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал политолог Александр Сухарь.

По мнению политолога, стране необходимо выравнивать регионы Сибири, Дальнего Востока, и юга России, который прирос Крымом, Севастополем, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями.

«В новоприсоединенных регионах уровень жизни, тем более, нужно поднимать. И Ростов, действительно, может стать центром развития новых регионов, через наш город сегодня идет вся деловая, экономическая, гуманитарная и иная коммуникация с ними», — добавляет Александр Сухарь.

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Эксперт поясняет, что идея создания госкорпорации по развитию новых регионов уже обсуждается.

«Также Ростов мог бы стать головным офисом и для госкорпорации „Вертолеты России“. Все-таки мы много лет находимся на передовой вертолетного производства, ПАО „Роствертол“, по сути, флагман вертолетостроения страны», — говорит политолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что составлен рейтинг лучших регионов для развития бизнеса в торговле.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростовская область
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