Политолог рассказал, какие госкорпорации могут переехать в Ростов из столицы

«В новоприсоединенных регионах уровень жизни, тем более, нужно поднимать. И Ростов, действительно, может стать центром развития новых регионов, через наш город сегодня идет вся деловая, экономическая, гуманитарная и иная коммуникация с ними», — добавляет Александр Сухарь.