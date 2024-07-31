Политолог рассказал, какие госкорпорации могут переехать в Ростов из столицы

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По мнению политолога, стране необходимо выравнивать регионы Сибири, Дальнего Востока, и юга России, который прирос Крымом, Севастополем, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями.
«В новоприсоединенных регионах уровень жизни, тем более, нужно поднимать. И Ростов, действительно, может стать центром развития новых регионов, через наш город сегодня идет вся деловая, экономическая, гуманитарная и иная коммуникация с ними», — добавляет Александр Сухарь.
Эксперт поясняет, что идея создания госкорпорации по развитию новых регионов уже обсуждается.
«Также Ростов мог бы стать головным офисом и для госкорпорации „Вертолеты России“. Все-таки мы много лет находимся на передовой вертолетного производства, ПАО „Роствертол“, по сути, флагман вертолетостроения страны», — говорит политолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что составлен рейтинг лучших регионов для развития бизнеса в торговле.