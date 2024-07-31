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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Политолог Сухарь: перенос госкорпораций в Ростов экономически разовьет регион

Политолог Сухарь сообщил, чего ждать Ростовской области от переезда госкомпаний

31 июля 2024, 16:12
Фото: 1MI
Политолог Сухарь: перенос госкорпораций в Ростов экономически разовьет регион
Перемещение офисов госкорпораций из столицы в Ростовскую область повысит статус региона, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал политолог Александр Сухарь.

По мнению политолога Александра Сухарь, перенос офисов госкорпораций из Москвы в Ростовскую область сделает регион более статусным.

«В любом случае появление крупных госкорпораций в Ростове дало бы дополнительный экономической рост нашему региону: больше людей, больше денег, больше налогов», — объясняет эксперт.

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Александр Сухарь добавляет, что это также повысит имидж Ростовской область и усилит ее позиции в глазах федерального центра.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области поддержали запрет на идеологию чайлдфри.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростовская область
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