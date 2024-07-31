Политолог Сухарь сообщил, чего ждать Ростовской области от переезда госкомпаний

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
По мнению политолога Александра Сухарь, перенос офисов госкорпораций из Москвы в Ростовскую область сделает регион более статусным.
«В любом случае появление крупных госкорпораций в Ростове дало бы дополнительный экономической рост нашему региону: больше людей, больше денег, больше налогов», — объясняет эксперт.
Александр Сухарь добавляет, что это также повысит имидж Ростовской область и усилит ее позиции в глазах федерального центра.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области поддержали запрет на идеологию чайлдфри.