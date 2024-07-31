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Published Сегодня, 18:30

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Updated Сегодня, 18:32

В Ростовской области обнаружили вредоносную азиатскую перелетную саранчу

Поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча

31 июля 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области обнаружили вредоносную азиатскую перелетную саранчу
При обследовании полей Ростовской области были обнаружены взрослые особи азиатской перелетной саранчи. Насекомое практически всеядно и способно уничтожить посевы, сообщает региональный «Россельхозцентр».

При обследовании приазовских полей было обнаружено небольшое количество азиатской перелетной саранчи. До конца лета есть высокая вероятность дальнейшего распространения вредителей.

Насекомые практически всеядны. Они поедают все зерновые, бобовые, овощные и многие другие культуры. Кроме того азиатская саранча часто уничтожает молодые растения плодовых и лесных пород, кустарники, сенокосные угодья и пастбища.

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Ведомство рекомендует осматривать посевы и в случае обнаружения вредителей сообщать им. Обрабатывать урожай лучше ранним утром или вечером, когда активность саранчи снижена.

Ранее жителей Ростовской области напугало нашествие пауков. Набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Урожай#Посевы#Фермеры#Обработка#Насекомые#Живая природа#Саранча#Вредитель#Летающие насекомые#Обработка полей#Нашествие
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