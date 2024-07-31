Поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
При обследовании приазовских полей было обнаружено небольшое количество азиатской перелетной саранчи. До конца лета есть высокая вероятность дальнейшего распространения вредителей.
Насекомые практически всеядны. Они поедают все зерновые, бобовые, овощные и многие другие культуры. Кроме того азиатская саранча часто уничтожает молодые растения плодовых и лесных пород, кустарники, сенокосные угодья и пастбища.
Ведомство рекомендует осматривать посевы и в случае обнаружения вредителей сообщать им. Обрабатывать урожай лучше ранним утром или вечером, когда активность саранчи снижена.
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