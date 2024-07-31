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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Правозащитник призвал запретить рекламу компаний по списанию долгов в Ростове

Правозащитник Хуруджи выступил за запрет рекламы о списании долгов в Ростове

31 июля 2024, 09:43
Фото: 1MI
Правозащитник призвал запретить рекламу компаний по списанию долгов в Ростове
Рекламу, обещающую ростовчанам списание долгов, нужно запрещать и как можно скорее, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Напомним, что председатель СовФеда Валентина Матвиенко подняла вопрос о необходимости ограничения рекламы по «списанию долгов».

«Валентина Ивановна абсолютно права, выступив с таким предложением. Эти жулики, обещающие услуги по списанию долгов, совершенно потеряли совесть. Наивные ростовчане попадают в лапы цепких мошенников. А задолженность людям, безусловно, никто не списывает», — отмечает Александр Хуруджи.

Эксперт добавляет, что в итоге, теряя последние деньги на услуги сомнительных лиц, граждане остаются недовольны отсутствием контроля за этим со стороны государства.

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«Я давно уже говорил о необходимости смотреть на проблему шире. Считаю, что нам нужен закон о честной рекламе. Ведь для чего размещать информацию, которая подразумевает другую цену или другой товар?» — задается вопросом собеседник.

В качестве примера эксперт приводит покупку автомобиля, когда указанная на сайте и названная по телефону цена оказывается значительно ниже реальной.

«А когда приезжаешь в автосалон, выясняется, что машина стоит намного дороже. Дескать, это такой маркетинговый ход. Но возникает справедливый вопрос — это мошенничество или что? Ведь человек приехал в салон, у него украли время. А по сути, из-за обмана. Поэтому с рекламой, которая не соответствует реальности, тоже нужно продолжать борьбу», — уверен правозащитник.
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