Расстрелявшему в упор участника СВО в Батайске пытались смягчить статью

Напомним, что 3 сентября 2023 года в отделение полиции поступило сообщение о вооруженном конфликте в парке Батайска. В ходе потасовки злоумышленник выстрелил в участника военной спецоперации из пневматики в упор, а после и вовсе скрылся. Мужчина получил тяжелые травмы. А дело обрело широкий общественный резонанс. Изначально правоохранительные органы завели дело о хулиганстве, однако позже перевели его в разряд уголовных.