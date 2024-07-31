Расстрелявшему в упор участника СВО в Батайске пытались смягчить статью

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Напомним, что 3 сентября 2023 года в отделение полиции поступило сообщение о вооруженном конфликте в парке Батайска. В ходе потасовки злоумышленник выстрелил в участника военной спецоперации из пневматики в упор, а после и вовсе скрылся. Мужчина получил тяжелые травмы. А дело обрело широкий общественный резонанс. Изначально правоохранительные органы завели дело о хулиганстве, однако позже перевели его в разряд уголовных.
В настоящий момент Следственный комитет отменил решение следователя о переквалификации дела на хулиганство. Его будут расследовать по ранее предъявленному обвинению в покушении на убийство.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ Аслану Хуаде доложить о расследовании и причинах повторного установления признаков преступления.
Ранее руководство Волгодонского детского сада скрывало факт массового отравления детей.