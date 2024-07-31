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Published Сегодня, 16:24

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Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении на участника СВО в Батайске

Расстрелявшему в упор участника СВО в Батайске пытались смягчить статью

31 июля 2024, 16:24
Фото: 1MI
Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении на участника СВО в Батайске
Главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о расстреле ветерана СВО в Ростовской области, сообщает Следком в телеграм-канале.

Напомним, что 3 сентября 2023 года в отделение полиции поступило сообщение о вооруженном конфликте в парке Батайска. В ходе потасовки злоумышленник выстрелил в участника военной спецоперации из пневматики в упор, а после и вовсе скрылся. Мужчина получил тяжелые травмы. А дело обрело широкий общественный резонанс. Изначально правоохранительные органы завели дело о хулиганстве, однако позже перевели его в разряд уголовных.

В настоящий момент Следственный комитет отменил решение следователя о переквалификации дела на хулиганство. Его будут расследовать по ранее предъявленному обвинению в покушении на убийство.

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Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ Аслану Хуаде доложить о расследовании и причинах повторного установления признаков преступления.

Ранее руководство Волгодонского детского сада скрывало факт массового отравления детей.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Батайск#Полиция#Преступление#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Участники СВО#Следствие#Расследование#Следком#Пневматический пистолет
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