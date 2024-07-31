«Ростелеком» объявил набор на программу профессиональной подготовки

«В этом году мы совместно с региональными операторами провели бизнес-завтраки в формате „мозгового штурма“. В открытом диалоге мы хотели понять, что необходимо малому и среднему бизнесу в отрасли связи. Операторы сказали, что им не хватает отраслевого обучения. Это общая проблема, сегодня в дефиците технические специалисты, обладающие необходимыми прикладными навыками и знаниями. Поэтому, когда мы запускали этот проект, мы сразу рассчитывали, что будем делиться знаниями с нашими партнерами, и поэтому и обеспечили для них возможность присоединиться к этой программе в „Школе экспертов“», — рассказала Екатерина Казакова, директор по работе с региональными операторами связи ПАО «Ростелеком».