Ростовчане массово распродают ПВЗ Wildberries после скандала

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Аксае за три миллиона рублей пытаются продать пункт выдачи, который был открыт в 2022 году. По словам владельцам, он приносит прибыль.
«Склад построен таким образом что позволяет выдавать нa 18+ млн рублей без какиx либo трудностей. Здесь 42 квадратa, 3 примерочныx, хорошее освещение, мощный сплит, детский столик, в итоге прекрасныe отзывы», — говорится в объявлении.
Причина продажи не раскрывается.
Еще один пункт можно приобрести в Азове, он стоит 2,9 миллиона. Его открыли в 2021 году и за это время появилась постоянная база клиентов.
Склад рассчитан на 700 ячеек, а прибыль в месяц составляет 120 тысяч рублей.
«Полностью укомплектован c отличным ремонтом. Выдача в день товара от 350 тысяч рублей», — пишет владелец.
В поселке Рассвет продается ПВЗ за 2,8 миллиона рублей. Здесь сделали хороший ремонт и он работает в течение семи месяцев.
«Новый ремонт, пять примерочныx, огромный оборудованный склад. Площадь 150 квадратных метров», — говорится в тексте объявления.
В Азове приобрести личный пункт выдачи заказов можно за 1,4 миллиона рублей. Владелец не стал делать большое описание, предложив потенциальным покупателям обсудить все по телефону.
«Пункт открыт в ноябре 2023 года, работает в плюс. Все вопросы по телефону. Обороты высокие», — уточнил владелец.
Он находится в Ростове-на-Дону в одном из ЖК и работает с 2021 года. Аренда обходится в 77 тысяч рублей, на зарплаты уходит — 90 тысяч рублей, коммуналка — 4 тысячи рублей.
Напомним, что не так давно глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где он встретился с Владиславом Бакальчуком, одним из основателей маркетплейса. В этом ролике Бакальчук поделился актуальными проблемами, которые возникают в его семье и бизнесе, заявив, что компанию кто-то пытается захватить.
Владислав отметил, что его супругу Татьяну Бакальчук отстранили от него и их семи детей. Он также сообщил, что активы компании переводятся к другим лицам.
Позже Татьяна Бакальчук в своих соцсетях опровергла слова мужа, отметив, что дело не в захвате бизнеса, а в разводе.