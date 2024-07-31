Ростовчане массово распродают ПВЗ Wildberries после скандала

Напомним, что не так давно глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где он встретился с Владиславом Бакальчуком, одним из основателей маркетплейса. В этом ролике Бакальчук поделился актуальными проблемами, которые возникают в его семье и бизнесе, заявив, что компанию кто-то пытается захватить.