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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

Ростовский профсоюз выступил против строительства жилья для сдачи в аренду студентам

Ростовский профсоюз выступил против строительства жилья для студенческой аренды

31 июля 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский профсоюз выступил против строительства жилья для сдачи в аренду студентам
Общежитиями в Ростовской области обеспечено лишь порядка 50% студентов. Этот вопрос нужно решать, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Омбудсмен напоминает, что высшее образование в России, в том числе и в Ростовской области, получают на конкурсной основе. И для тех, кто учится в вузах, должны предприниматься меры по обеспечению общежитием.

«Но, как показывает практика, студенческих общежитий на всех не хватает», — отмечает Владимир Гайворонский.

Варианты решения этой проблемы, по словам собеседника, уже были. В частности, предлагалось обеспечивать жильем только малоимущих.

«Но студенты выступили категорически против такого подхода. И позиция профсоюза на этот счет тоже была однозначная — так поступать нельзя. Мы готовим элиту нашей нации — ученых, педагогов, инженеров, врачей, и на них начинаем экономить, не обеспечивая даже временным проживанием?» — делится недоумением эксперт.
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Теперь речь идет о строительстве жилья для вузов, которое студенты смогут брать в аренду. Предполагается, что по цене оно обойдется дешевле, чем съемные квартиры.

«Но я напомню, что цены на проживание в общежитии привязаны к стипендии студентов. Они намного ниже стоимости аренды квартир. Поэтому нельзя уходить от обеспечения общежитиями студентов на период обучения. Мы, профсоюзы, категорически против того, чтобы подменять понятия студенческого общежития какими-то арендами у сторонних застройщиков. У вузов должны быть свои общежития, кампусы, студенческие городки, которые гарантируют молодым людям доступное и комфортное проживание», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове пытались продать общежитие за 25 миллионов рублей.

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