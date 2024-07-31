Ростовский профсоюз выступил против строительства жилья для студенческой аренды

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Омбудсмен напоминает, что высшее образование в России, в том числе и в Ростовской области, получают на конкурсной основе. И для тех, кто учится в вузах, должны предприниматься меры по обеспечению общежитием.
«Но, как показывает практика, студенческих общежитий на всех не хватает», — отмечает Владимир Гайворонский.
Варианты решения этой проблемы, по словам собеседника, уже были. В частности, предлагалось обеспечивать жильем только малоимущих.
«Но студенты выступили категорически против такого подхода. И позиция профсоюза на этот счет тоже была однозначная — так поступать нельзя. Мы готовим элиту нашей нации — ученых, педагогов, инженеров, врачей, и на них начинаем экономить, не обеспечивая даже временным проживанием?» — делится недоумением эксперт.
Теперь речь идет о строительстве жилья для вузов, которое студенты смогут брать в аренду. Предполагается, что по цене оно обойдется дешевле, чем съемные квартиры.
«Но я напомню, что цены на проживание в общежитии привязаны к стипендии студентов. Они намного ниже стоимости аренды квартир. Поэтому нельзя уходить от обеспечения общежитиями студентов на период обучения. Мы, профсоюзы, категорически против того, чтобы подменять понятия студенческого общежития какими-то арендами у сторонних застройщиков. У вузов должны быть свои общежития, кампусы, студенческие городки, которые гарантируют молодым людям доступное и комфортное проживание», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове пытались продать общежитие за 25 миллионов рублей.