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Полторы тысячи человек проверили полицейские на рынке под Ростовом-на-Дону

Силовики нагрянули на крупнейший рынок под Ростовом-на-Дону. Что там произошло?

31 июля 2024, 10:21
Фото: t.me/gumvdro / для иллюстрации
Полторы тысячи человек проверили полицейские на рынке под Ростовом-на-Дону

Полтора десятка мигрантов депортируют после рейда на рынке под Ростовом

16 мигрантов выдворят из России после рейда полиции на рынке в Ростовской области, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Правоохранительные органы нагрянули в оптово-розничный торговый комплекс в хуторе Ленина в Аксайском районе. Вероятно, речь идёт о рынке «Агромолл».

Силовики проверили документы у полутора тысячи человек. Они выявили 27 приезжих, незаконно пребывающих на территории РФ. Еще 55 натурализованным выходцам из стран Закавказья и Центральной Азии выдали повестки в военкомат.

Также сотрудники полиции составили 30 протоколов о нарушении мигрантами режима пребывания в стране и 19 протоколов о нарушении приезжими срока обращения за выдачей патента. Два протокола силовики составили из-за неповиновения требованиям сотрудников правоохранительных органов. Ещё по четыре протокола связаны с нарушением иностранцами правил въезда либо режима пребывания в России и незаконном осуществлении приезжими трудовой деятельности в стране.

По решению суда, из страны выдворят 16 иностранцев.

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Ранее в Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов.

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