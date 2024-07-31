Силовики нагрянули на крупнейший рынок под Ростовом-на-Дону. Что там произошло?

Также сотрудники полиции составили 30 протоколов о нарушении мигрантами режима пребывания в стране и 19 протоколов о нарушении приезжими срока обращения за выдачей патента. Два протокола силовики составили из-за неповиновения требованиям сотрудников правоохранительных органов. Ещё по четыре протокола связаны с нарушением иностранцами правил въезда либо режима пребывания в России и незаконном осуществлении приезжими трудовой деятельности в стране.