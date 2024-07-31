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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Системы ПВО ликвидировали беспилотник над Ростовской областью

Системы ПВО ликвидировали беспилотник над Ростовской областью

31 июля 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
Над территорией Ростовской области ночью удалось уничтожить беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что происшествие случилось на северо-западе региона. Здесь сработали системы ПВО и атаковали дрон.

«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — сказано в сообщении.

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Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто их защищает.

«Спасибо нашим ребятам, которые защищают нашу страну и наши жизни», — пишут ростовчане.

Ранее власти Ростовской области заявили, кто заменит окна в пострадавшем от БПЛА доме.

До этого губернатор рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотник#Происшествия
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