Системы ПВО ликвидировали беспилотник над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Он рассказал, что происшествие случилось на северо-западе региона. Здесь сработали системы ПВО и атаковали дрон.
«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто их защищает.
«Спасибо нашим ребятам, которые защищают нашу страну и наши жизни», — пишут ростовчане.
Ранее власти Ростовской области заявили, кто заменит окна в пострадавшем от БПЛА доме.
До этого губернатор рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону.