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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону в начале августа

Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

31 июля 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону в начале августа

В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней будет солнечная погода, после чего пройдут дожди, сообщили синоптики.

С 1 по 3 августа прогнозируют солнечную погоду, а температура должна подняться до +33 градусов. В это время усилится ветер.

В воскресенье, 4 августа, станет еще жарче, но будет облачно. А в ночь на понедельник в городе начнутся дожди, которые прекратятся только к утру.

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Днем снова прогнозируют облачную погоду. Дожди вернутся во вторник, а термометры покажут +31 градус.

Добавим, что в ночное время температура будет падать до +18 градусов. Но ветер окажется не таким сильным.

Ранее более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Температура#Дождь#Синоптики
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