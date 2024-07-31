Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
С 1 по 3 августа прогнозируют солнечную погоду, а температура должна подняться до +33 градусов. В это время усилится ветер.
В воскресенье, 4 августа, станет еще жарче, но будет облачно. А в ночь на понедельник в городе начнутся дожди, которые прекратятся только к утру.
Днем снова прогнозируют облачную погоду. Дожди вернутся во вторник, а термометры покажут +31 градус.
Добавим, что в ночное время температура будет падать до +18 градусов. Но ветер окажется не таким сильным.
Ранее более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана.