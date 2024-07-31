Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону в ближайшие годы упадет зарплата

Он добавил, что невысокие зарплаты могут быть у людей, которые тяжело адаптируются к меняющимся условиям в своей профессиональной сфере и в целом на рынке труда. Это хорошо было видно в пандемию, когда появилось много вакансий с удаленной формой работы. Такой формат требует от человека высокой ответственности, организованности, умения правильно распределять задачи и выдерживать высокие темпы. Те, кто научился работать в автономных условиях, не снижая результаты, получали хорошие должности.