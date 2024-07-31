Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону в ближайшие годы упадет зарплата

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По словам собеседника, если отталкиваться от реалий развития современных систем автоматизации и искусственного интеллекта, то в перспективе 20-30 лет некоторые профессии могут исчезнуть, плавно будет меняться уровень заработных плат для сотрудников.
«К таким категориям специалистов будут отнесены бухгалтера, охранники, водители такси, доярки, дворники, аналитики, некоторые специальности медицины и т. д. Спад зарплат будет связан с развитием искусственного интеллекта и его внедрения, но это будет не быстрый процесс, он долгосрочный и размах его в районе 15 лет», — рассказал эксперт.
Он добавил, что инженерные и обрабатывающие специальности не пострадают. Сотрудников сферы науки также не затронет спад заработных плат.
Генеральный директор рекламно-производственной компании AmadeyPrint Илья Алексеев рассказал, что размер зарплат зависит не от конкретной специальности, а от умения человека адаптироваться к рынку труда и развиваться.
«Я не перечислю конкретные профессии, которые в будущем будут мало оплачиваться, потому что это зависит не совсем от специальности, а от места, где человек будет трудиться, и от его желания развиваться. Невысокие зарплаты будут в компании с низкими показателями. Если бизнес убыточный или объемы выручки позволяют только держаться на плаву, то очевидно, что и обеспечить своим сотрудникам высокие зарплаты компания не сможет», — отметил собеседник.
Он добавил, что невысокие зарплаты могут быть у людей, которые тяжело адаптируются к меняющимся условиям в своей профессиональной сфере и в целом на рынке труда. Это хорошо было видно в пандемию, когда появилось много вакансий с удаленной формой работы. Такой формат требует от человека высокой ответственности, организованности, умения правильно распределять задачи и выдерживать высокие темпы. Те, кто научился работать в автономных условиях, не снижая результаты, получали хорошие должности.
«Сейчас в стране происходит бурный экономический рост, расширяются имеющиеся производства и появляются новые. Уже сейчас мы видим растущий спрос на рабочие профессии. Те, кто оперативно переучится на требуемые специальности, точно не останутся без заработка. Кто будет отмахиваться от перспективы работы на заводе, могут пополнить ряды мало зарабатывающих, но зато в офисе. Могут остаться не у дел и те, кто не хочет постигать новые технологии», — считает Илья Алексеев.
Например, нейросети активно внедряются в маркетинг, видеопроизводство, программирование, дизайн, автоматизируя рутинные задачи. Кто-то пытается бороться с этим явлением, обесценивая возможности искусственного интеллекта, а кто-то изучает ИИ, делает его своим помощником и становится более востребованным и высокооплачиваемым специалистом.
«Таким образом, небольшие зарплаты, на мой взгляд, будут у тех, кто не готов адаптироваться под меняющиеся условия, развиваться и обучаться», — подытожил собеседник.
По данным РИА «Рейтинг», на конец 2023 года Ростовская область оказалась на 35-й позиции среди российских регионов по уровню бедности населения.
Специалисты выяснили, что 9,6% жителей Ростовской области столкнулись с финансовыми трудностями. В то же время, по сравнению с 2022 годом, этот показатель снизился на 0,6%.
В среднем по России в 2023 году за чертой бедности находилось 8,5% граждан.
Согласно информации сайта HH.ru, в Ростовской области уровень зарплат колеблется от 45 до 95 тысяч рублей. В ходе исследования было изучено более 65 тысяч предложений о работе, размещенных в регионе с мая по начало июня.
Зарплатный диапазон в текущем году оказался выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда доходы колебались от 37 300 до 75 500 рублей.
Также появилась информация, что каждой четвертой семье в Ростовской области хватает денег только на еду.