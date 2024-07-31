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Новостройки в Ростове подорожали до 6 млн руб после закрытия льготной ипотеки

Цены на новостройки взлетели до 6 млн рублей в июле

31 июля 2024, 09:19
Фото: donland.ru
Новостройки в Ростове подорожали до 6 млн руб после закрытия льготной ипотеки
Средняя стоимость квартир в новостройках Ростова-на-Дону в июле достигла шести миллионов рублей, сообщили аналитики «Яндекс Недвижимость».

После закрытия программы льготной ипотеки на рынке недвижимости в продажу вновь выходят более бюджетные предложения. При этом в среднем по городам-миллионникам отмечается небольшой рост стоимости квадратного жилья в новостройках.

В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Ростове-на-Дону составила шесть миллионов рублей, а цена квадратного метра достигла 142 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 1,2%. Предложение на первичном рынке жилья выросло на 2%.

До конца года аналитики не ожидают существенных изменений в стоимости квартир в новостройках. Дорожать будет только элитное жилье, потому что застройщики таких проектов не привязаны к условиям завершившейся льготной ипотеки. В массовом сегменте, чтобы поддержать спрос, девелоперы пойдут на сохранение или снижение стоимости квартир или акции.

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Ранее сообщалось, что с рынка аренды жилья в Ростове пропали трехкомнатные квартиры. Из-за этого семьи с детьми не могут снять себе жилье.

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