Цены на новостройки взлетели до 6 млн рублей в июле

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
После закрытия программы льготной ипотеки на рынке недвижимости в продажу вновь выходят более бюджетные предложения. При этом в среднем по городам-миллионникам отмечается небольшой рост стоимости квадратного жилья в новостройках.
В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Ростове-на-Дону составила шесть миллионов рублей, а цена квадратного метра достигла 142 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 1,2%. Предложение на первичном рынке жилья выросло на 2%.
До конца года аналитики не ожидают существенных изменений в стоимости квартир в новостройках. Дорожать будет только элитное жилье, потому что застройщики таких проектов не привязаны к условиям завершившейся льготной ипотеки. В массовом сегменте, чтобы поддержать спрос, девелоперы пойдут на сохранение или снижение стоимости квартир или акции.
Ранее сообщалось, что с рынка аренды жилья в Ростове пропали трехкомнатные квартиры. Из-за этого семьи с детьми не могут снять себе жилье.