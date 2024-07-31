Цены на новостройки взлетели до 6 млн рублей в июле

До конца года аналитики не ожидают существенных изменений в стоимости квартир в новостройках. Дорожать будет только элитное жилье, потому что застройщики таких проектов не привязаны к условиям завершившейся льготной ипотеки. В массовом сегменте, чтобы поддержать спрос, девелоперы пойдут на сохранение или снижение стоимости квартир или акции.