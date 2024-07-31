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Ростовский оборонный завод «Алмаз» выплатит свыше 55 млн рублей УФАС

УФАС взыскал с оборонного завода в Ростове выше 55 млн рублей

31 июля 2024, 18:48
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский оборонный завод «Алмаз» выплатит свыше 55 млн рублей УФАС
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с завода «Алмаз» более 55 миллионов по требованию УФАС. Решение по данному делу размещено в картотеке суда.

23 июля текущего года региональный Арбитражный суд вынес решение по иску регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ростовской области в отношении АО «Алмаз».

Согласно документу, в 2022 году проверка Росфинмониторинга в отношении предприятия, занимающегося разработкой зенитных ракетных комплексов, систем ПВО и других оборонительных устройств, показала незаконный вывод за рубеж бюджетных средств и последующую их легализацию. Результаты проверки были переданы в УФАС, которое выявило, что выполняя оборонзаказ АО «Алмаз» завысило показатель распределения накладных расходов, который применяется при расчете цены поставляемой продукции. Кроме того, завод провел за счет средств оборонзаказа оплату продукции при отсутствии подтверждающих ее происхождении и качество документов.

В 2022 году суд признал, что завод нарушил законодательство о государственном оборонном заказе и взыскал с него 55,3 миллиона рублей. Предприятие пыталось оспорить решение в двух инстанциях, но проиграло. Требование УФАС о выплате 55,3 миллиона рублей АО «Алмаз» так и не выполнило, поэтому антимонопольное ведомство в апреле 2024 года обратилось в суд.

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