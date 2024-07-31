УФАС взыскал с оборонного завода в Ростове выше 55 млн рублей

Согласно документу, в 2022 году проверка Росфинмониторинга в отношении предприятия, занимающегося разработкой зенитных ракетных комплексов, систем ПВО и других оборонительных устройств, показала незаконный вывод за рубеж бюджетных средств и последующую их легализацию. Результаты проверки были переданы в УФАС, которое выявило, что выполняя оборонзаказ АО «Алмаз» завысило показатель распределения накладных расходов, который применяется при расчете цены поставляемой продукции. Кроме того, завод провел за счет средств оборонзаказа оплату продукции при отсутствии подтверждающих ее происхождении и качество документов.