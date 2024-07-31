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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

В Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания для сноса

В Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос

31 июля 2024, 14:33
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания для сноса
Власти Ростова-на-Дону вновь изымают аварийные дома. Здания планируют снести, соответствующие постановления размещены на сайте горадминистрации.

В Ростове-на-Дону изымут три дома для муниципальных нужд. Первое здание находится по адресу переулок Соборный, 3/13, литер А, В, Г. Здесь размещен земельный участок площадью 1118 квадратных метров. Второе многоквартирное строение, подлежащее сносу, стоит на улице Тургеневской, 77, литер А, Б, Б1. После ликвидации дома тут останется 280 «квадратов» земли. Третье здание находится по адресу проспект Доломановский, 81/182, литера А. Это здание занимает территорию площадью 236 квадратных метров.

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Отметим, что контролировать исполнение постановлений будут замглавы городской администрации Андрей Дукин и первый замглавы горадминистрации Юрий Овчинников.

Ранее стало известно, что центр Ростова-на-Дону могут полностью застроить высотками.

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