В Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос

В Ростове-на-Дону изымут три дома для муниципальных нужд. Первое здание находится по адресу переулок Соборный, 3/13, литер А, В, Г. Здесь размещен земельный участок площадью 1118 квадратных метров. Второе многоквартирное строение, подлежащее сносу, стоит на улице Тургеневской, 77, литер А, Б, Б1. После ликвидации дома тут останется 280 «квадратов» земли. Третье здание находится по адресу проспект Доломановский, 81/182, литера А. Это здание занимает территорию площадью 236 квадратных метров.