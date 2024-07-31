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Posted 31 июля, 16:08

Published 31 июля, 16:08

Modified 31 июля, 16:10

Updated 31 июля, 16:10

В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за получение взяток

В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа

31 июля 2024, 16:08
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за получение взяток
Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела о взяточничеств в отношении начальника одного из отделов регионального МЧС, сообщает ведомство.

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. Его обвиняют в совершении преступления пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

Известно, что чиновник занимал свой пост с 2017 по 2023 год. На протяжении шести лет он регулярно получал незаконные денежные средства от директора одного из колледжей. Взамен он не обращал внимания на недочеты при проверках пожарной безопасности. В общей сложности фигурант получил около 200 тысяч рублей.

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Обвиняемый признал вину. В данный момент он находится под домашним арестом. Доказательная база по делу уже отправлена в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что подсудимый по делу об участии в нацбатальоне Украины скончался в Ростове.

До этого в донском регионе зафиксировано массовое банкротство бизнеса.

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