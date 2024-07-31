В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа

Posted 31 июля, 16:08
Published 31 июля, 16:08
Modified 31 июля, 16:10
Updated 31 июля, 16:10
Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. Его обвиняют в совершении преступления пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
Известно, что чиновник занимал свой пост с 2017 по 2023 год. На протяжении шести лет он регулярно получал незаконные денежные средства от директора одного из колледжей. Взамен он не обращал внимания на недочеты при проверках пожарной безопасности. В общей сложности фигурант получил около 200 тысяч рублей.
Обвиняемый признал вину. В данный момент он находится под домашним арестом. Доказательная база по делу уже отправлена в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что подсудимый по делу об участии в нацбатальоне Украины скончался в Ростове.
До этого в донском регионе зафиксировано массовое банкротство бизнеса.