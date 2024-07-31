В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа

Известно, что чиновник занимал свой пост с 2017 по 2023 год. На протяжении шести лет он регулярно получал незаконные денежные средства от директора одного из колледжей. Взамен он не обращал внимания на недочеты при проверках пожарной безопасности. В общей сложности фигурант получил около 200 тысяч рублей.