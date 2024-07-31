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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

В Ростове-на-Дону пытаются спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице

В Ростове-на-Дону пытаются спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице

31 июля 2024, 16:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пытаются спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице
Ростовские врачи прооперировали 10-месячного ребенка со множеством патологий на лице, сообщает Областная детская клиническая больница.

В Ростове-на-Дону пытаются спасти младенца с большим количеством патологий на лице. У 10-месячного ребенка врожденная левосторонняя полная расщелина верхней губы, твердого и мягкого нёба, а также поперечная расщелина лица — не срослись мышцы рта. Такое сочетание отклонений встречается очень редко.

Первая операция прошла еще в шестимесячном возрасте, однако внешние изменения были абсолютно не заметны. Через три месяца мальчику устранили поперечную расщелину, что значительно облегчило жизнь ребенку. Проведение третьего хирургического вмешательства планируется только через год. В ходе операции устранят патологию твердого и мягкого неба.

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Отметим, что это далеко не финальные процедуры в жизни малыша. В будущем врачи планируют отшлифовать рубцы и применить эстетическую пластику при необходимости.

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