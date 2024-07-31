В Ростове-на-Дону пытаются спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице

Первая операция прошла еще в шестимесячном возрасте, однако внешние изменения были абсолютно не заметны. Через три месяца мальчику устранили поперечную расщелину, что значительно облегчило жизнь ребенку. Проведение третьего хирургического вмешательства планируется только через год. В ходе операции устранят патологию твердого и мягкого неба.