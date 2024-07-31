В Ростове-на-Дону пытаются спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В Ростове-на-Дону пытаются спасти младенца с большим количеством патологий на лице. У 10-месячного ребенка врожденная левосторонняя полная расщелина верхней губы, твердого и мягкого нёба, а также поперечная расщелина лица — не срослись мышцы рта. Такое сочетание отклонений встречается очень редко.
Первая операция прошла еще в шестимесячном возрасте, однако внешние изменения были абсолютно не заметны. Через три месяца мальчику устранили поперечную расщелину, что значительно облегчило жизнь ребенку. Проведение третьего хирургического вмешательства планируется только через год. В ходе операции устранят патологию твердого и мягкого неба.
Отметим, что это далеко не финальные процедуры в жизни малыша. В будущем врачи планируют отшлифовать рубцы и применить эстетическую пластику при необходимости.
Ранее в Ростове-на-Дону 8-месячному младенцу вывели часть кишечника наружу.