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Posted 31 июля, 11:57

Published 31 июля, 11:57

Modified 31 июля, 12:23

Updated 31 июля, 12:23

Пенал за 800 рублей: названа сумма трат на сборы ребёнка в школу в Ростовской области

В Ростове-на-Дону родители откладывают сборы детей в школу из-за высоких цен

31 июля 2024, 11:57
Фото: rostovgazeta.ru. Пенал за 800 рублей: названа сумма трат на сборы ребёнка в школу в Ростовской области

Траты на сборы ребёнка в школу в Ростовской области достигли почти 15 тысяч руб

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Минимальные траты для сбора ребёнка в школу в Ростовской области составят около 15 тысяч рублей, подсчитали для RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Условный «школьный набор» в регионе обойдётся в сумму 14,9 тысячи рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

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По подсчётам аналитиков, готовые наборы канцтоваров к школе в среднем стоят 1,2 тысячи рублей. Ручки, карандаши, линейки и ластики за год подорожали на 18%. При этом пеналы с предметами канцелярии могут достигать стоимости и в 800 рублей. Дневники стали дороже на 7%. Сейчас обычный дневник можно купить за сумму около 200 рублей. Наборы тетрадок подорожали на 3% и обойдутся в 400 рублей.

Около 2,5 тысячи рублей стоят школьные рюкзаки. Их стоимость за год выросла на 8%. При этом спрос на их покупку упал на 9%. Школьная форма подорожала на 11% и достигла средней стоимости в четыре тысячи рублей. При этом её тоже стали покупать реже, чем год назад.

Ручки, карандаши, линейки и ластики за год подорожали на 18%Ручки, карандаши, линейки и ластики за год подорожали на 18%
Ручки, карандаши, линейки и ластики за год подорожали на 18%. Фото: 1MI

Отдельно школьные блузки и рубашки будут стоить минимально в районе тысячи рублей. Брюки или юбка для школьника обойдутся не ниже 1,2 тысячи рублей. Детские кроссовки подорожали на 5% — до 1,2 тысячи рублей, а туфли и ботинки на 3% — до 1,6 тысячи рублей. Обычная детская футболка стоит не ниже 500 рублей. При этом, как отмечают аналитики, спрос на покупку одежды только падает. Не исключено, что на это влияют высокие цены. Также родители стараются отложить основной объём трат на подготовку к школе на конец августа.

Ранее RostovGazeta разобралась, как в Ростовской области строят новые школы.

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