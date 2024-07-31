В Ростове-на-Дону родители откладывают сборы детей в школу из-за высоких цен

Отдельно школьные блузки и рубашки будут стоить минимально в районе тысячи рублей. Брюки или юбка для школьника обойдутся не ниже 1,2 тысячи рублей. Детские кроссовки подорожали на 5% — до 1,2 тысячи рублей, а туфли и ботинки на 3% — до 1,6 тысячи рублей. Обычная детская футболка стоит не ниже 500 рублей. При этом, как отмечают аналитики, спрос на покупку одежды только падает. Не исключено, что на это влияют высокие цены. Также родители стараются отложить основной объём трат на подготовку к школе на конец августа.