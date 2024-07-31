В Ростовской области люди массово становятся банкротами и исчезают самокаты

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
С улиц Таганрога убирают электросамокаты. Эвакуация началась в связи с возможными диверсиями. Брошенные транспортные средства перевезли на площадку для хранения.
В настоящий момент самокаты находятся в охраняемом и закрытом помещении. Они будут там до тех пор, пока не найдутся владельцы.
Отметим, что, как сообщают РИА «Новости», сервис кикшеринга «Юрент» приостановил работу в городе из-за этой ситуации. Однако официальной информации об эвакуации пока не поступало.
Над Ростовской областью удалось ликвидировать очередной вражеский беспилотник. БПЛА прилетело на северо-запад региона, однако системы ПВО зафиксировали летательный объект и уничтожили его. Пострадавших нет.
О разрушениях власти региона не сообщили.
Отметим, что дончане не перестают благодарить защитников области и родины за их труд.
С января по июнь текущего года значительно выросло количество заявлений на банкротство. За этот период Арбитражный суд региона получил чуть более 23 тысяч исков. Это на 3,3% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Из всех судебных обращений 32,2% приходится на заявления о банкротстве. В этом году их поступило примерно 7,5 тысяч. Это на 15,9% больше, чем за тот же временной отрезок в прошлом году.
Отметим, что большую часть прироста составляют заявления о признании граждан банкротами. Таких исков суд рассмотрел 7 003 за первые полгода.
Кроме того, в этот период суд часто рассматривал споры, возникшие из гражданских правоотношений.