В Ростовской области люди массово становятся банкротами и исчезают самокаты

С января по июнь текущего года значительно выросло количество заявлений на банкротство. За этот период Арбитражный суд региона получил чуть более 23 тысяч исков. Это на 3,3% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Из всех судебных обращений 32,2% приходится на заявления о банкротстве. В этом году их поступило примерно 7,5 тысяч. Это на 15,9% больше, чем за тот же временной отрезок в прошлом году.