rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Новости Ростовской области за 31 июля

В Ростовской области люди массово становятся банкротами и исчезают самокаты

31 июля 2024, 16:55
Фото: Изображение Шедеврум
Новости Ростовской области за 31 июля
В Ростовской области начали эвакуировать электросамокаты, чтобы избежать диверсий, тем временем число заявлений о банкротстве на Дону выросло на 16%, а системы ПВО продолжают ликвидировать беспилотники.

Самокатная диверсия

С улиц Таганрога убирают электросамокаты. Эвакуация началась в связи с возможными диверсиями. Брошенные транспортные средства перевезли на площадку для хранения.

В настоящий момент самокаты находятся в охраняемом и закрытом помещении. Они будут там до тех пор, пока не найдутся владельцы.

Отметим, что, как сообщают РИА «Новости», сервис кикшеринга «Юрент» приостановил работу в городе из-за этой ситуации. Однако официальной информации об эвакуации пока не поступало.

Политолог рассказал, какие госкорпорации могут переехать в Ростов из столицы
Узнать подробнее

Атака БПЛА

Над Ростовской областью удалось ликвидировать очередной вражеский беспилотник. БПЛА прилетело на северо-запад региона, однако системы ПВО зафиксировали летательный объект и уничтожили его. Пострадавших нет.

О разрушениях власти региона не сообщили.

Отметим, что дончане не перестают благодарить защитников области и родины за их труд.

В Ростовской области объявили в розыск юных пассажирок трамвая
Узнать подробнее

Банкротство на Дону

С января по июнь текущего года значительно выросло количество заявлений на банкротство. За этот период Арбитражный суд региона получил чуть более 23 тысяч исков. Это на 3,3% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Из всех судебных обращений 32,2% приходится на заявления о банкротстве. В этом году их поступило примерно 7,5 тысяч. Это на 15,9% больше, чем за тот же временной отрезок в прошлом году.

Отметим, что большую часть прироста составляют заявления о признании граждан банкротами. Таких исков суд рассмотрел 7 003 за первые полгода.

Кроме того, в этот период суд часто рассматривал споры, возникшие из гражданских правоотношений.

Читайте также:
Итоги недели: дроны тревожат жителей Ростовской области, а власти сорят миллионамиИтоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений светаВ Ростове-на-Дону на Военведе сработала тревожная сирена
#Регина Симакова#Общество#Город#Бизнес#Ростовская область#Гостиничный бизнес#Банкротство#Электросамокаты#Банкрот#Атака ВСУ#Система ПВО#Атака БПЛА#Самокат#Транспортные средства#Террористическая атака#Итоги дня
Подпишитесь
Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне
Сегодня, 16:43
«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области
Сегодня, 16:32
Расстрелявшему в упор участника СВО в Батайске пытались смягчить статью
Сегодня, 16:24
«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза
Сегодня, 15:47
В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа
Сегодня, 16:08