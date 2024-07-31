В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В Александровском лесу Ростовской области три оленя оказались в природной западне. Животные чуть не утонули в грязи. Добрые люди вытащили двух взрослых особей и одного олененка из смертельной ловушки.
Так, один дончанин залез в зыбкое месиво, чтобы прицепить веревку, а другие люди на берегу тянули животных на себя. Оленей отмыли от толстого слоя налипшей грязи и выпустили на волю.
Ранее собачники Ростова возмутились законопроектом о штрафах за фекалии. Дончане считают, что в городе нет элементарных условий для соблюдения всех требований.
До этого неизвестные отравили собак в Батайске.