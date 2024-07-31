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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы

В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы

31 июля 2024, 17:38
Фото: 1MI
В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы
В Ростовской области олени чуть не утонули в грязи. Животные застряли в глубокой яме посреди леса, сообщает портал Охотник.ру.

В Александровском лесу Ростовской области три оленя оказались в природной западне. Животные чуть не утонули в грязи. Добрые люди вытащили двух взрослых особей и одного олененка из смертельной ловушки.

Так, один дончанин залез в зыбкое месиво, чтобы прицепить веревку, а другие люди на берегу тянули животных на себя. Оленей отмыли от толстого слоя налипшей грязи и выпустили на волю.

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В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы
Видео: 1MI

Ранее собачники Ростова возмутились законопроектом о штрафах за фекалии. Дончане считают, что в городе нет элементарных условий для соблюдения всех требований.

До этого неизвестные отравили собак в Батайске.

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