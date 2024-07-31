В Ростовской области водитель погиб, влетев в дорожный знак

Вечером 30 июля в Шахтах произошла авария. 52-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по проспекту Победы Революции. В районе дома №226 он внезапно съехал с автодороги и влетел в дорожный знак. Затем машина снесла стойку и врезалась в опору уличного фонаря. Бампер транспортного средства сильно помяло.