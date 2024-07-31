В Ростовской области водитель погиб, влетев в дорожный знак

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
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Updated Сегодня, 14:33
Вечером 30 июля в Шахтах произошла авария. 52-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по проспекту Победы Революции. В районе дома №226 он внезапно съехал с автодороги и влетел в дорожный знак. Затем машина снесла стойку и врезалась в опору уличного фонаря. Бампер транспортного средства сильно помяло.
В ГИБДД сообщили, что водитель погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в донском регионе 8-летняя девочка попала в больницу после страшного ДТП. Однако жизнь малышки не удалось спасти. Подробности аварии в материале RostovGazeta.
До этого в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автобус набитый туристами столкнулся с фурой.