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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:33

В Ростовской области водитель врезался в дорожный знак и погиб

В Ростовской области водитель погиб, влетев в дорожный знак

31 июля 2024, 14:31
Фото: «КВУ Шахты»
В Ростовской области водитель врезался в дорожный знак и погиб
В Ростовской области погиб автомобилист, врезавшийся в дорожный знак, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 30 июля в Шахтах произошла авария. 52-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по проспекту Победы Революции. В районе дома №226 он внезапно съехал с автодороги и влетел в дорожный знак. Затем машина снесла стойку и врезалась в опору уличного фонаря. Бампер транспортного средства сильно помяло.

В ГИБДД сообщили, что водитель погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее в донском регионе 8-летняя девочка попала в больницу после страшного ДТП. Однако жизнь малышки не удалось спасти. Подробности аварии в материале RostovGazeta.

До этого в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автобус набитый туристами столкнулся с фурой.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Шахты#Транспорт#Авария#Водитель#Смертельное ДТП#Легковой автомобиль#Происшествия#Смертельные исходы
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