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Published Сегодня, 06:59

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Число заявлений о банкротстве выросло до 32% в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировано массовое банкротство бизнеса

31 июля 2024, 06:59
Фото: Artyom Kabajev/Unsplash
Число заявлений о банкротстве выросло до 32% в Ростовской области

Число заявлений о банкротстве выросло до 32% в Ростовской области

В первом полугодии 2024 года в арбитражный суд Ростовской области поступило 7 534 споров о банкротстве, сообщила пресс-служба учреждения.

Всего за первые шесть месяцев 2024 года арбитражный суд региона получил 23 364 иска. Это на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Растёт и число споров о банкротстве. С января по июль в суд поступило 7 534 таких заявления, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля заявлений о банкротстве в общем количестве поступивших заявлений составила 32,2%.

В арбитражном суде отметили, что большую часть прироста снова обеспечили заявления о признании банкротами граждан. Таких исков суд рассмотрел 7 003 за первые полгода.

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Всего за обозначенный период суд рассмотрел 20 595 дел. Большая часть из них это споры, возникающие из гражданских правоотношений.

Сумма заявленных требований по делам, рассмотренным за первое полугодие 2024 года, составила 26,6 миллиарда рублей. Из них удовлетворены требования на сумму 23,8 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, за что судился бизнес Ростовской области в июне.

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