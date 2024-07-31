В Ростовской области жители получили сообщения о действиях при угрозе атаке БПЛА

В Шахтах люди начали получать смс с порядком действий при угрозе атаки БПЛА. На данный момент оповещения работают в тестовом режиме. Директор управления ГО и ЧС Богдан Бережиани рассказал, что власти и сотрудники МЧС занимаются рассылкой в предупредительных целях.