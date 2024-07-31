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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростовской области начали рассылать смс о действиях при угрозе атаке БПЛА

В Ростовской области жители получили сообщения о действиях при угрозе атаке БПЛА

31 июля 2024, 16:02
Фото: Unsplash
В Ростовской области начали рассылать смс о действиях при угрозе атаке БПЛА
Жителям Ростовской области начали приходить тестовые сообщения с краткими инструкциями при атаке беспилотников, сообщает интернет-издание «К вашим услугам».

В Шахтах люди начали получать смс с порядком действий при угрозе атаки БПЛА. На данный момент оповещения работают в тестовом режиме. Директор управления ГО и ЧС Богдан Бережиани рассказал, что власти и сотрудники МЧС занимаются рассылкой в предупредительных целях.

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Он отметил, что при реальной опасности сработает целый комплекс оповещений: серены, смс, перерыв в теле- и радиовещании, а также по городу пустят мобильные группы информирования.

Ранее стало известно, что системы ПВО уничтожила беспилотные летательные аппараты над Ростовской областью.

До этого власти донского региона рассказали, кто заменит разбитые окна в доме после атаки БПЛА.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Шахты#Оповещение#Беспилотники#Атака ВСУ#Система ПВО#Атака БПЛА#Предупреждение#Тестовый режим
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