В Ростовской области жители получили сообщения о действиях при угрозе атаке БПЛА

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В Шахтах люди начали получать смс с порядком действий при угрозе атаки БПЛА. На данный момент оповещения работают в тестовом режиме. Директор управления ГО и ЧС Богдан Бережиани рассказал, что власти и сотрудники МЧС занимаются рассылкой в предупредительных целях.
Он отметил, что при реальной опасности сработает целый комплекс оповещений: серены, смс, перерыв в теле- и радиовещании, а также по городу пустят мобильные группы информирования.
Ранее стало известно, что системы ПВО уничтожила беспилотные летательные аппараты над Ростовской областью.
До этого власти донского региона рассказали, кто заменит разбитые окна в доме после атаки БПЛА.