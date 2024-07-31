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ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге

ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге

31 июля 2024, 14:57
Фото: Unsplash
За шесть месяцев 2024 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в сегменте автотранспорта составил 128,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии текущего года компания заключила на 60% больше новых договоров лизинга — свыше 24 тысяч против 15 тысяч годом ранее. К концу июня количество автомобилей и техники в текущем портфеле ВТБ Лизинг превысило 107 тысяч единиц.

В первом полугодии нынешнего года новый бизнес ВТБ Лизинг в сегменте легковых автомобилей увеличился на 70%, в грузовом сегменте — на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В спецтехнике объем нового бизнеса сохранился на уровне прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года ВТБ Лизинг выдал более 2 тыс. машин по программам льготного лизинга от Минпромторга России на сумму свыше 6,5 млрд рублей, а клиенты суммарно сэкономили порядка 600 млн рублей.

В июне 2024 года компания также подвела итоги первого года работы сервиса «Цифровой автолизинг» по продаже транспортных средств в лизинг онлайн. Более 150 тыс. уникальных пользователей посетили сервис. Почти 3 тыс. клиентов воспользовались полным функционалом сервиса.

ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране.

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