ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В первом полугодии текущего года компания заключила на 60% больше новых договоров лизинга — свыше 24 тысяч против 15 тысяч годом ранее. К концу июня количество автомобилей и техники в текущем портфеле ВТБ Лизинг превысило 107 тысяч единиц.
В первом полугодии нынешнего года новый бизнес ВТБ Лизинг в сегменте легковых автомобилей увеличился на 70%, в грузовом сегменте — на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В спецтехнике объем нового бизнеса сохранился на уровне прошлого года.
Кроме того, в первом полугодии 2024 года ВТБ Лизинг выдал более 2 тыс. машин по программам льготного лизинга от Минпромторга России на сумму свыше 6,5 млрд рублей, а клиенты суммарно сэкономили порядка 600 млн рублей.
В июне 2024 года компания также подвела итоги первого года работы сервиса «Цифровой автолизинг» по продаже транспортных средств в лизинг онлайн. Более 150 тыс. уникальных пользователей посетили сервис. Почти 3 тыс. клиентов воспользовались полным функционалом сервиса.
ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране.