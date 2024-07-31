ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге

В первом полугодии текущего года компания заключила на 60% больше новых договоров лизинга — свыше 24 тысяч против 15 тысяч годом ранее. К концу июня количество автомобилей и техники в текущем портфеле ВТБ Лизинг превысило 107 тысяч единиц.