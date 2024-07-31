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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Названы самые востребованные работники промышленности в Ростовской области

Зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тыс рублей в Ростове

31 июля 2024, 10:05
Фото: Unsplash
Названы самые востребованные работники промышленности в Ростовской области
Средние предлагаемые зарплаты для работников промышленности увеличились на 22% в Ростове, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В первом полугодии 2024 года спрос ростовских работодателей на специалистов в промышленности вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Предлагаемый в отрасли производства доход увеличился на 22%. Сейчас средняя зарплата работников промышленности в Ростове составляет 66,1 тысячи рублей в месяц за полный рабочий день.

Аналитики отмечают, что доля вакансий, связанных с производством, превысила 12% от общего числа предложений о работе в Ростове.

Названы самые востребованные специалисты в Ростовской области
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Чаще всего предприятия искали в этом году сварщиков. Спрос на них вырос на 22%, а предлагаемая сварщикам зарплата достигла в среднем 93,3 тысячи рублей. Вакансий для крановщиков стало больше на 21% при сравнении год к году. Им в среднем платят 102,7 тысячи рублей. Число вакансий для машинистов выросло на 13%, а предлагаемая им зарплата составляет около 112 тысяч рублей.

Эксперты обратили внимание, что многие работодатели в условиях дефицита кадров занимаются переобучением сотрудников. Чаще всего компании переобучают именно работников сфер промышленности и производства.

Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону подскочили до 137 тысяч рублей.

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