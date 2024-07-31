Зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тыс рублей в Ростове

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В первом полугодии 2024 года спрос ростовских работодателей на специалистов в промышленности вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Предлагаемый в отрасли производства доход увеличился на 22%. Сейчас средняя зарплата работников промышленности в Ростове составляет 66,1 тысячи рублей в месяц за полный рабочий день.
Аналитики отмечают, что доля вакансий, связанных с производством, превысила 12% от общего числа предложений о работе в Ростове.
Чаще всего предприятия искали в этом году сварщиков. Спрос на них вырос на 22%, а предлагаемая сварщикам зарплата достигла в среднем 93,3 тысячи рублей. Вакансий для крановщиков стало больше на 21% при сравнении год к году. Им в среднем платят 102,7 тысячи рублей. Число вакансий для машинистов выросло на 13%, а предлагаемая им зарплата составляет около 112 тысяч рублей.
Эксперты обратили внимание, что многие работодатели в условиях дефицита кадров занимаются переобучением сотрудников. Чаще всего компании переобучают именно работников сфер промышленности и производства.
Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону подскочили до 137 тысяч рублей.