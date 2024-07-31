Зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тыс рублей в Ростове

Чаще всего предприятия искали в этом году сварщиков. Спрос на них вырос на 22%, а предлагаемая сварщикам зарплата достигла в среднем 93,3 тысячи рублей. Вакансий для крановщиков стало больше на 21% при сравнении год к году. Им в среднем платят 102,7 тысячи рублей. Число вакансий для машинистов выросло на 13%, а предлагаемая им зарплата составляет около 112 тысяч рублей.