Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц

Спрос на аренду недвижимости в городе за год вырос на 30%. Он не падает, несмотря на высокие цены. Так, обычную студию в Ростове сдают в среднем за 28,5 тысячи рублей. «Однушку» можно снять за 29 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 34,8 тысячи рублей, а трёхкомнатной — 41,5 тысячи рублей.