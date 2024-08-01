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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Ростове спрос на аренду квартир вырос на 30% за год

Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц

1 августа 2024, 17:28
Фото: 1MI
В Ростове спрос на аренду квартир вырос на 30% за год
В Ростове спрос на аренду квартир вырос на 30% за год, пишет «Ъ-Юг» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Аренда».

В основном в Ростове сдают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них приходится 52% и 24% от всего предложения соответственно. Студии занимают 15% от общей доли экспозиции. Доля трёхкомнатных квартир составляет лишь 8% от всего объёма на рынке сдачи жилья в Ростове.

Спрос на аренду недвижимости в городе за год вырос на 30%. Он не падает, несмотря на высокие цены. Так, обычную студию в Ростове сдают в среднем за 28,5 тысячи рублей. «Однушку» можно снять за 29 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 34,8 тысячи рублей, а трёхкомнатной — 41,5 тысячи рублей.

С рынка аренды жилья в Ростове пропали трехкомнатные квартиры
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При этом номинальная зарплата в Ростовской области лишь немного превышает 60 тысяч рублей. Таким образом, чтобы снимать жильё в Ростове, человеку нужно тратить половину от своего среднего дохода.

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