Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В основном в Ростове сдают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них приходится 52% и 24% от всего предложения соответственно. Студии занимают 15% от общей доли экспозиции. Доля трёхкомнатных квартир составляет лишь 8% от всего объёма на рынке сдачи жилья в Ростове.
Спрос на аренду недвижимости в городе за год вырос на 30%. Он не падает, несмотря на высокие цены. Так, обычную студию в Ростове сдают в среднем за 28,5 тысячи рублей. «Однушку» можно снять за 29 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 34,8 тысячи рублей, а трёхкомнатной — 41,5 тысячи рублей.
При этом номинальная зарплата в Ростовской области лишь немного превышает 60 тысяч рублей. Таким образом, чтобы снимать жильё в Ростове, человеку нужно тратить половину от своего среднего дохода.