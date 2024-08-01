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Posted 1 августа, 12:33

Published 1 августа, 12:33

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Бананы и курага могут снизить артериальное давление

1 августа 2024, 12:33
Давление не в последнюю очередь повышается из-за натрия, который попадает в организм вместе с солью. А калий в бананах и кураге помогает его выводить из организма.

Одной из самых важных причин повышения артериального давления являются продукты и блюда с высоким содержанием соли, которая содержит натрий. В случае его избытка поступающая в организм вода возвращается в кровоток. А ее уровень в сосудах напрямую влияет на давление, сообщает ИА RuNews24.ru.

Эксперты Американской кардиологической ассоциации считают, что употребление кураги и бананов помогает бороться с повышенным артериальным давлением и снижает нагрузку на сердце, так как они богаты калием, который нейтрализует влияние натрия и помогает его выводить из организма.

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