Бананы и курага могут снизить артериальное давление

Одной из самых важных причин повышения артериального давления являются продукты и блюда с высоким содержанием соли, которая содержит натрий. В случае его избытка поступающая в организм вода возвращается в кровоток. А ее уровень в сосудах напрямую влияет на давление, сообщает ИА RuNews24.ru.