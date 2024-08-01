Бананы и курага могут снизить артериальное давление

Posted 1 августа, 12:33
Published 1 августа, 12:33
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Одной из самых важных причин повышения артериального давления являются продукты и блюда с высоким содержанием соли, которая содержит натрий. В случае его избытка поступающая в организм вода возвращается в кровоток. А ее уровень в сосудах напрямую влияет на давление, сообщает ИА RuNews24.ru.
Эксперты Американской кардиологической ассоциации считают, что употребление кураги и бананов помогает бороться с повышенным артериальным давлением и снижает нагрузку на сердце, так как они богаты калием, который нейтрализует влияние натрия и помогает его выводить из организма.